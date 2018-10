La artista riojana Luz Estefanía expone su obra en Pamplona La artista riojana Luz Estefanía Hierro. / Fotos: Manuel Castells La artista logroñesa ha montado una exposición titulada 'Teresa' en La Puerta Gótica del Colegio Mayor Belagua LA RIOJA Logroño Miércoles, 17 octubre 2018, 19:29

La artista Luz Estefanía Hierro ha inaugurado su exposición 'Teresa' en la sala de exposiciones La Puerta Gótica, del Colegio Mayor Belagua. La obra recoge pintura sobre distintos soportes, entre los que destacan los óleos sobre soporte fotográfico.

La Puerta Gótica es una iniciativa cultural de los estudiantes del Colegio Mayor Belagua, que son los encargados de la organización, gestión y montaje de cada exposición, con el asesoramiento de expertos.

La autora Luz Estefanía. / M.C. Luz Estefanía Hierro (Logroño, 1992) se graduó en Arte por la Universidad del País Vasco en 2015. Cursó la carrera entre Málaga y Bilbao, donde se quedó para continuar sus estudios con un Máster en Pintura. Actualmente reside en Bilbao, donde desarrolla su proyecto personal, junto con otras propuestas artísticas en colectivo. En los últimos años, su obra se ha expuesto en Málaga, Pamplona y varios municipios del País Vasco, siendo artista becada en el Centro Cultural Montehermoso. Algunas de sus últimas muestras han sido 'Ago-txilci', en Juntas Generales de Bizkaia (Bilbao), y 'Out of the loop', en Montehermoso (Vitoria).

A propósito de la exposición la artista riojana explica: «He incluido en esta exposición bastantes piezas que, para mí, durante mucho tiempo, sólo han representado proceso. Creo que a veces también es lícito si coges eso que sale en el proceso y lo vuelves a reinterpretar, a simplificar, a limpiar y a darle un sentido estético (que al final es lo único que me importa). El montaje ha sido aleatorio, jugar con el espacio, algo puramente estético».

Presentación de la exposición en Pamplona y un detalle de su obra. / Manuel Castells

«Mi pintura no va de ningún tema en concreto, sino que habla de sí misma. El objeto de mi pintura es mi pintura. Mi investigación tiene que ver con esa propia pintura y con el acto creativo. Los objetos de mi pintura los entiendo como los modelos que, en una pintura que sólo quiere hablar de sí misma, no son otra cosa que una excusa, un medio para llegar a algo. Al final para mí la pintura es material, estética y técnica, y ya está, lo demás no me importa«, ha añadido Luz Estefanía Hierro.

«No me gusta tener que explicar la pintura»

«La pintura es proceso, es acto creativo. No me gusta explicar la pintura, porque creo que ya tiene su lenguaje. No hace falta usar las palabras para explicar nada, igual que en una poesía no le pides al poeta que te lo escriba al lado en prosa para que lo entiendas.»

«En un momento dejé de pintar, tuve una especie de crisis. Tuve la oportunidad de tener a Teresa como modelo, y empecé a dibujarla al natural durante un montón de tiempo. A partir de ese proceso, empecé a volver a pintar y me di cuenta de que esa ciudad, ese Bilbao de donde sacaba esos modelos (esas excusas para la pintura que luego carecen de importancia) se había delimitado a un lugar al que volvía constantemente, que es Teresa.»