«Para cualquier actor es maravilloso interpretar a alguien que está a unos centímetros de la locura» Vincent Lindon Actor MARÍA ESTÉVEZ LOS ÁNGELES. Miércoles, 5 septiembre 2018, 23:06

Vincent Lindon se pasó cuatro horas diarias durante cinco meses aprendiendo a esculpir. A sus 59 años, el actor francés se transforma en Auguste Rodin.

- Además de protagonista es productor del filme.

- Jacques me llamó y me dijo que quería hacer una película sobre Rodin y que solo yo podía interpretarlo. Es más, se atrevió a asegurar que si me negaba no haría la película. Yo me encargué de encontrar un productor y un distribuidor.

- ¿Qué le exigió interpretar a Rodin?

- Mi expresión, mi voz, surgen en mi actuación. Yo veo dos Rodin, uno en público y otro en privado. El público es modesto y no quiere llamar la atención. Dentro de su estudio tiene otra forma de ser, más serio y autoritario.

- Rodaron muchas escenas en el auténtico estudio de Rodin.

- Sí, eso nos permitió soñar a todo el equipo. Podíamos ver los mismos arboles que él veía, sentarnos en su mesa, observar los campos de Meudon. He sentido la presencia del artista en esta fascinante aventura.

- Este es un retrato benévolo del artista.

- Hemos contado su vida. No hemos querido destruir a Camille Claudel, pero tampoco a Rodin. Ella trabajó durante mucho tiempo en el estudio, utilizó su mármol, sus estudiantes. Creo que hemos hecho justicia presentando el personaje desde una perspectiva más ambigua.

- ¿Le ha cambiado el personaje?

- Por completo. Me fascina la escultura. Esta película me ha permitido cultivarme. Cuando interpretas a Rodin, lees a Rilke y a Zweig. Estudias a Monet, Cézanne y Zola. Todos los artistas envidiaban su libertad, su modernidad, su exigencia por el trabajo. Rodin no daba concesiones. Para cualquier actor es maravilloso interpretar a alguien que está a unos centímetros de la locura.

- Deja de lado los personajes de clase media para convertirse en el gran artista.

- Me quedo con esa frase como un cumplido. Vengo de una familia burguesa, casi aristocrática, y me gusta interpretar al hombre normal, al trabajador aunque este no sea el caso. Me gusta dar vida a la clase media francesa por su honestidad, es una sociedad que admiro y que quiero retratar en el cine.