El Gobierno riojano sí puede acoger, pero no quiere

Comenta Compartir

Amnistía Internacional considera urgente que se lleven a cabo los traslados y la reubicación de niños, niñas y adolescentes cuyas condiciones de acogida en Canarias ... y en Ceuta (en ocasiones alojados en naves o edificios prefabricados) son indignas. No pueden esperar más y no son moneda de cambio. Todas las autoridades competentes e instituciones del Estado tienen la obligación de garantizar sus derechos y asegurar su protección efectiva. Su acogida es solo cuestión de voluntad política, como hemos tenido ocasión de ver con la llegada de otros/as menores no acompañados a España. ¿Por qué en este caso están recibiendo un trato discriminatorio?

El 3 de marzo de 2025, Amnistía Internacional La Rioja se puso en contacto con la Directora General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad para comunicarle que habíamos solicitado a la Consejera de Salud y Políticas Sociales, a través del Portal de Transparencia, información sobre el sistema de protección de niños y niñas en desamparo y sobre la realidad de la acogida de la Infancia Migrante no Acompañada en nuestra comunidad autónoma. Con nuestra petición queríamos conocer no sólo la situación de la Infancia Migrante no Acompañada (menores bajo tutela; número de plazas de acogida y tipología; centros para niños y niñas; plazas de acogida residencial y en acogimiento familiar, desglose por nacionalidad y género, etcétera), sino también los retos y las dificultades que están enfrentando las entidades de protección con competencia en la materia. Tal y como recuerda el Comité de Derechos del Niño, una niña o un niño extranjero no acompañado es ante todo una persona con necesidad de protección del Estado en el que se encuentra, sin que puedan tenerse en cuenta ni su nacionalidad ni su condición migratoria, aunque es precisamente esta última la que le otorga una situación de mayor vulnerabilidad, pudiendo ser objeto de violaciones de derechos humanos como explotación laboral, explotación sexual, violencia sexual o incluso captación para redes de trata, especialmente en el caso de las niñas. Un mes y medio después de formular nuestra petición, el 15 de abril, la consejera nos comunicaba que nuestra solicitud se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y resolvía: «Vista la solicitud, en el siguiente enlace podrá encontrar la información requerida». Un enlace (caducado) que remitía a la redacción provisional del Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia, que elabora el Ministerio de Juventud e Infancia y que cierra a fecha diciembre de cada año natural. Datos todavía parciales correspondientes a 2023 y ninguno relativo a 2024 o a 2025. Poca transparencia. Y muy poca voluntad de informar. Los intereses políticos se han puesto, una vez más, por encima del interés superior de las y los menores Hace unos días, el 17 de julio, se ha suspendido la Conferencia Sectorial de Infancia por falta de participación de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, con la excepción de la Ciudad Autónoma de Ceuta. En su comparecencia ante los medios de comunicación, la Consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja afirmaba que nuestra comunidad autónoma «no es que no quiera, es que objetivamente no puede» acoger menores de Ceuta y Canarias. Y finalizaba: «Si comete semejante tropelía por criterios políticos, será el Gobierno de España el único responsable de lo que pueda ocurrir en el territorio». No sabemos a qué se refiere la consejera cuando habla de 'lo que pueda ocurrir', preferimos no especular. Lo que sí podemos afirmar que ha ocurrido, una vez más, es que los intereses políticos se han puesto por encima del interés superior de las y los menores. Un dato recogido en el boletín estadístico a cuya lectura nos remitía la consejera puede ser revelador: con una población de 300.000 habitantes, La Rioja acogió en 2023 a diez menores extranjeros no acompañados, lo que la convierte en la comunidad autónoma con menor número de menores acogidos. En declaraciones públicas a los medios de comunicación, el Gobierno de La Rioja apuntaba el pasado mes de enero que tenía acogidos a doce. El Gobierno de La Rioja sí puede acoger, pero no quiere.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión