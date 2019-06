LOS ZAPATOS

Para los que tenemos mentes erráticas y fantasiosas no hay nada como una sala de urgencias. Una vez pasé varias horas en la del San Pedro porque veía lucecitas por un ojo (al final no fue más que una migraña) y en el asiento frente a mí una pareja había confeccionado los historiales médicos de todos los que estábamos esperando. «Esos, los del chaval del brazo roto, son de Murillo. La chica que pasea tiene cistitis. Al señor de ahí detrás se le han soltado los puntos de la hernia». Ellos no parecían estar enfermos, y como no querían apartar la vista de los pacientes, hablaban sin mirarse directamente, acercando un poco sus cabezas. De mí no sé lo que pensarían, espero que alguna historia de drogas, porque yo miraba al techo de vez en cuando guiñando los ojos para hacer pruebas con mi visión. Los oía susurrarse esas historias repletas de pormenores y me entretenían tanto que en el fondo me daba igual si eran ciertas o no.

Nunca he tenido ese talento para la investigación, pero me gusta montar las piezas invisibles de los puzles que veo por el camino; es la forma en la que funciona nuestro cerebro, que siempre intenta rellenar los huecos que se encuentra para darle un sentido lógico a lo que percibe por los sentidos. Hay historias que se reconstruyen fácilmente. Un banco reluciente con el cartel de 'Recién pintado' es un spoiler inverso, ya nos lo ha contado todo, igual que la plaza de la iglesia con arroz y confeti por el suelo. Esos acertijos los resuelve el más idiota. Los buenos son los difíciles, como la vez que escuché por el patio interior de la cocina a alguien tocando magistralmente una canción de Vicente Amigo. Nunca más lo he vuelto a oír, y mis vecinos son todos octogenarios o extranjeros. No hay respuesta a ese misterio.

Los días están llenos de relatos así: un niño con un chichón en la frente o un hombre mayor con un ramo de flores disparan mi imaginación. Hace poco vi unos zapatos de mujer, brillantes, nuevos, como de novia, junto a un contenedor en Duquesa de la Victoria. Al mirarlos recordé el cuento de Hemingway al que algunos califican de novela, una de las más breves del mundo: «Se vende: zapatitos de bebe. Sin estrenar».