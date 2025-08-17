LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Vox y las trampas sobre el discurso del islam en España

Los musulmanes forman parte del paisaje nacional desde los años 90. La novedad es instrumentalizar la convivencia para ascender electoralmente

Zakariae Cheddadi

Doctor en Sociología de las migraciones por la UPV

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:50

En los últimos meses asistimos a un protagonismo inusual del islam en el debate político español. Vox, de forma inteligente, ha conseguido colar el tema ... de la integración del islam como una cuestión de Estado, instigando, así, al miedo y al temor entre los españoles. Esta politización no forma parte del azar, más bien es una estrategia política calculada. Consciente de la sociología política de otros países europeos, Vox sabe que puede ganar músculo electoral con este tema. Por eso lo utiliza. Sin embargo, conviene hacer una lectura crítica sobre este discurso cada vez más presente en la sociedad. Es cierto que existe una preocupación en torno a la inmigración y la integración social, alimentada también, por qué no decirlo, por ciertas inoperancias políticas, cuando no dejación de funciones, de nuestros legisladores. Sin embargo, también se atisba una excesiva inquietud sobre qué es el islam, cómo son los musulmanes, cómo serán sus nietos y bisnietos en una hipotética España del futuro. Existe, en efecto, una ansiedad que encuentra su eco en lo que sucede en otros países europeos con mayor tradición migratoria que España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un logroñés de 17 años muere mientras se bañaba en el pantano de Alloz
  2. 2 Controlado el incendio forestal declarado en las Peñas de Viguera
  3. 3 Detenido un joven de 27 años por apuñalar a otro en la calle Vitoria de Logroño
  4. 4

    «Después del desahucio no veo otra alternativa que la calle»
  5. 5

    La receta riojana que convence a los residentes de Medicina y Enfermería
  6. 6 Cerrada al baño la piscina municipal de Alfaro por aparición de excrementos
  7. 7

    La calle, una realidad que crece sin elección
  8. 8

    El corazón de Kenia late en Torrecilla
  9. 9

    Testimonios de personas sin hogar: «No sé cómo he acabado aquí»
  10. 10 La Rioja, en alerta roja por calor este domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Vox y las trampas sobre el discurso del islam en España