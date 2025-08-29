LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tribuna

Una mediación competitiva

España necesita una izquierda y una derecha civilizadas y fuertes. Que defiendan modelos que, aun siendo distantes, no sean incompatibles e irreconciliables

Xulio Ríos

Asesor emérito del Observatorio de la Política China

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:02

China creó recientemente un organismo intergubernamental dedicado a la resolución de disputas internacionales mediante mediación. Ubicado en Hong Kong, pretende ser un nuevo mecanismo cooperativo, ... comprometido con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Se posiciona como una alternativa y complemento a organismos como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Permanente de Arbitraje. Desde una perspectiva geopolítica, refleja el creciente interés de China en reforzar el papel del Sur Global en procedimientos de gobernanza internacional y equilibrar estructuras que a menudo percibe como dominadas por Occidente.

