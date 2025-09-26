LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Carta desde Osaka

Nuestro reto es consolidar lo iniciado y mantener el rumbo, sin perder nunca el rasgo que mejor nos define: la hospitalidad riojana, hecha de humanidad y cercanía

Virginia Borges

Directora general de Turismo y Promoción Territorial

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:02

Escribo estas líneas desde Osaka (Japón), donde La Rioja y los riojanos somos protagonistas en el pabellón de España. De la mano del Instituto Cervantes, ... compartimos que somos la cuna del castellano y patrimonio cultural de la humanidad. Les hablamos de las primeras palabras escritas en español y de la singularidad de nuestra tierra: una cultura que nace humilde y se proyecta al mundo con orgullo. Aquí, como hace unos días en Tokio junto a la Embajada de España, comprobamos que La Rioja despierta interés.

Espacios grises

