Carta desde Osaka

Escribo estas líneas desde Osaka (Japón), donde La Rioja y los riojanos somos protagonistas en el pabellón de España. De la mano del Instituto Cervantes, ... compartimos que somos la cuna del castellano y patrimonio cultural de la humanidad. Les hablamos de las primeras palabras escritas en español y de la singularidad de nuestra tierra: una cultura que nace humilde y se proyecta al mundo con orgullo. Aquí, como hace unos días en Tokio junto a la Embajada de España, comprobamos que La Rioja despierta interés.

Hoy es el Día Internacional del Turismo y no quería dejar de compartir reflexiones. Porque cada vez que viajo, me reafirmo en una idea central: el turismo debe trabajar para La Rioja, y no La Rioja para el turismo. Queremos atraer a quienes valoran lo que somos y contribuyen a que nuestra tierra sea mejor. Al llegar al hotel encontré una frase que lo resume: «meet locals, feel global». Relaciónate con los locales, siéntete parte del mundo. Eso mismo esperamos de quienes nos visitan en La Rioja: que tengan curiosidad, que nos conozcan de verdad, que se mezclen con nuestra forma de vivir y que, al hacerlo, nos ayuden a proyectarnos al mundo.

Y es en este sentido en el que estamos trabajando. Entre otros avances, estamos mejorando la digitalización con la creación del Sistema de Inteligencia Turística de La Rioja que nos permitirá conocer mejor a quienes nos visitan y tomar decisiones más inteligentes. También ampliamos la mirada turística a todo el territorio, para que además de Logroño y el vino, sean referentes nuestros pueblos, nuestros paisajes y nuestra hospitalidad. Y al mismo tiempo tejemos nuevas alianzas con agentes locales y nacionales para consolidar un modelo basado en la sostenibilidad y la calidad de vida.

Hemos puesto en marcha el desarrollo del sistema de identidad promocional de La Rioja. Un paso decisivo que nos permitirá unificar cómo nos mostramos al mundo, con un relato compartido, materiales coherentes en todos los formatos y herramientas prácticas para quienes comunican La Rioja cada día. Estamos dando forma a una manera de narrarnos con ambición y orgullo en un mundo altamente competitivo.

Seguimos reforzando nuestra presencia en el ámbito de incentivos y congresos. Este tipo de turismo, ligado a congresos, eventos y viajes de incentivo, nos ayuda a desestacionalizar la actividad y a atraer perfiles profesionales de alto valor añadido durante todo el año.

Queda mucho por hacer y el camino es exigente, con ajustes constantes. Pero estamos en la dirección correcta: La Rioja avanza hacia un turismo que busca el equilibrio entre visitantes y residentes, y que sume al máximo. Estamos alineando todas las acciones con la estrategia de turismo sostenible que necesita La Rioja. Eso significa reforzar las iniciativas que más aportan, impulsar nuevas fórmulas que nos acerquen al turismo que buscamos y orientar los recursos hacia lo que genera mayor beneficio para el territorio y para la comunidad.

En este sentido, aplicamos tres criterios fundamentales para orientar nuestras acciones. El primero, el público objetivo: atraer visitantes que aprecien nuestra autenticidad y refuercen el turismo que queremos construir. El segundo, la identidad y el arraigo: priorizamos iniciativas que transmiten lo que nos hace únicos y que son sentidas también por quienes viven aquí. Y el tercero, la desestacionalización y la redistribución territorial: cada acción cuenta en función de la época del año en que se celebra y de cómo ayuda a repartir oportunidades por todo el territorio. Con estos criterios buscamos que cada paso refuerce nuestra autenticidad, mejore el equilibrio y multiplique el beneficio compartido.

Nuestro reto es consolidar lo iniciado y mantener el rumbo, sin perder nunca el rasgo que mejor nos define: la hospitalidad riojana, hecha de humanidad, de cercanía y de esa calidez insustituible.

Estamos cambiando paso a paso la forma en que planificamos, gestionamos y nos promocionamos. El reto ahora es perseverar, fortalecer las alianzas y seguir avanzando con valentía.

La Rioja es pequeña, pero su presencia internacional crece cada día. Y lo hace porque tenemos una idea clara: el turismo es un medio para que vivamos mejor, para que nuestra tierra conserve su identidad y para que se abran nuevas oportunidades de futuro. La Rioja debe construir el turismo que necesita, con responsabilidad, confianza y sin perder su esencia.

Termino ya con un ejemplo de cómo llevamos a la práctica lo que defendemos en teoría: para la recepción en la embajada y para el cóctel, en la que atendíamos a medios y turoperadores, llevamos de regalo unas muestras de la artesanía de las almazuelas. En Japón hay un profundo aprecio por los tejidos y la artesanía, y hemos querido mostrarnos y crear lazos desde esa tradición. Una manera sencilla de expresar lo que buscamos: compartir lo auténtico de La Rioja y, a partir de ahí, tejer conexiones que nos proyecten al mundo.