De villancicos peregrinos

Ayer por la mañana me abrigué bien y salí a dar un paseo hacia el monte Cantabria, pero sin llegar, que ya no estoy para excesos. Hablan de que ya están entregadas las olivas mientras piso el camino de la Losada que aún conserva las losas que le colocó el cantero Juan de Amíax en el siglo XVI, por los años en que asaltaron aquí mismo a un peregrino que se dirigía a Logroño. Se levanta en el pinar de la Papelera del Ebro un gran bando de estorninos que demuestran estar al loro de cómo anda el patio y entonan al unísono -yo los escucho atónito-: «En los campos de mi Andalucía / los campanilleros no han ido a votar / y, al haberse quedado a la sombra, / a Susana Díaz la pueden echar. / Y es que ha sido Vox, / que al mezclar las gambitas con EREs, / Casado y Rivera, / lió la de Dios». Y han seguido, dirigiéndose hacia el horizonte: «A la puerta de un monasterio / se acercó Quim Torra / y limosna pidió, / y los monjes, que eran de su credo, / le dieron buen vino y mejor jamón, / y el nuevo Moisés / encendió con su pueblo la zarza / y su gente ardía toda menos él».

He rodeado de seguido por la colina que domina Carrefour, asentado en fincas que hasta principios del siglo XIX pertenecieron a la Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles. Una bandada de palomas pasan el Ebro desde Varea entonando delicadamente en plan social: «Ay del chiquirritín, chiquirriquitín / que ha nacido entre pajas, / ay del chiquirritín, chiquirriquitín, / jodidí, jodidito del alma. / Entre un buey y una mula, / que no son de ella, / ha venido esta niña, / buena le espera. / Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, / que ha nacido entre euros, / ay del chiquirritín, chiquirriquitín, / qué alejá, qué alejado del pueblo. / Entre un rey y una reina, / si nace el niño, / pasa toda la vida / lo tuyo es mío./ Ay del chiquirritín, chiquirriquitín / ayer Dios ha venido / y al ver el panorama, / pues se ha volvido, / y dicen que decía: / «¡Cómo está España!, arreglaos vosotros, ¡Felices Pascuas!». Hay que ver qué serias y filosóficas observé a estas palomas.

Me hago mejor el nudo de la bufanda por el ris [cierzo] que viene y regreso hacia mi pueblo recordando un romance del siglo XVII: «La Virgen va preocupada, / y camina rapidita, / pues ha perdido a su Niño / y de Él no tiene noticia. / Ha preguntado a unos hombres /, ha interrogado a unas niñas, / a un chico en un patinete / como su Niño tenía. / Sale al camino el demonio: / 'Cómprame un móvil, mociña. / Si me lo compras, con él / recobrarás su sonrisa'. / 'No seas cansino, mociño, / no quiero tu mercancía, / que no necesito móvil / para encontrar a mi Vida'. / Dijo verdad y al instante / abrazó a quien más quería / entre un chaval palestino / y una chavala israelita; / San José llegaba en moto / y a los cuatro sonreía; por el camino de Viana / bajaba una peregrina; de ella os doy los saludos, / lectorcitos, lectorcitas».

Nota. Dispensen ustedes que me haya servido de la forma participial «volvido»; es la que utiliza la más pequeña de mis sobrinas, seguramente porque es la más lógica; ya aprenderá a servirse de la más ilógica, como hacemos nosotros.