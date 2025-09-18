Inclusión y respeto

La decisión del IES Sagasta sobre el uso del hiyab supone una vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: el artículo 16 establece la ... libertad religiosa e ideológica, que ampara la posibilidad de expresar y practicar públicamente las propias convicciones; el 27 reconoce el derecho a la educación en igualdad, algo que queda en entredicho cuando una alumna es excluida o limitada en su acceso a la enseñanza por razones de identidad o de fe.

Más allá de lo legal, las consecuencias humanas de esta prohibición son especialmente graves. Para las afectadas, supone enfrentarse a un rechazo institucional que deja huellas emocionales profundas: sentimientos de marginación, baja autoestima, pérdida de confianza en sí mismas y en las instituciones educativas. Estas niñas están en un momento vital de construcción de su identidad, y se les obliga a elegir entre su fe y su educación, lo que puede marcar negativamente su desarrollo psicológico, social y madurativo.

Aún más preocupante resulta que en ningún momento se haya contado con ellas para tomar esta decisión. Se ha decidido sobre ellas y sin ellas, sin darles la oportunidad de expresar cómo viven esta realidad ni de defender sus derechos. En un sistema educativo que debería fomentar la participación y el diálogo, esta exclusión resulta inaceptable y contradictoria con los valores democráticos.

A nivel educativo, el daño se multiplica. El centro, que debería ser un espacio seguro de aprendizaje y crecimiento, se convierte en un lugar de exclusión. En lugar de enseñar valores de respeto, empatía y convivencia, se transmite al alumnado que la diversidad es un problema y que lo diferente debe ser reprimido. Este mensaje no solo limita la integración de quienes llevan el hiyab, sino que educa al resto del alumnado en la intolerancia, normalizando actitudes que alimentan la discriminación y el rechazo.

Por otro lado, resulta difícil comprender el sentido de esta prohibición. ¿De verdad no hay en nuestros centros educativos cuestiones más urgentes y relevantes en las que centrar los esfuerzos? El acoso escolar, la falta de recursos, el fracaso escolar o la necesidad de una educación en valores reales deberían ocupar la atención prioritaria de quienes tienen la responsabilidad de educar, y no la imposición de normas que generan exclusión y división.

El hecho de que una medida de este tipo provenga de un centro público lo hace aún más preocupante. La escuela pública debe ser ejemplo de pluralidad, equidad y libertad. Convertirla en un escenario de prohibiciones que atentan contra la dignidad de una parte de su alumnado erosiona la confianza en el sistema educativo y fomenta un clima de división y odio hacia lo diferente. Esta prohibición no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también compromete el desarrollo humano y educativo de nuestras jóvenes, y envía un mensaje equivocado y peligroso a toda la sociedad.