LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Inclusión y respeto

Victoria Menéndez Aliende

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:22

La decisión del IES Sagasta sobre el uso del hiyab supone una vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: el artículo 16 establece la ... libertad religiosa e ideológica, que ampara la posibilidad de expresar y practicar públicamente las propias convicciones; el 27 reconoce el derecho a la educación en igualdad, algo que queda en entredicho cuando una alumna es excluida o limitada en su acceso a la enseñanza por razones de identidad o de fe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos
  2. 2

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  3. 3 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  4. 4 Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  5. 5 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  6. 6 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  7. 7 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  8. 8

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  9. 9

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo
  10. 10 Desde el disparo del cohete en Logroño... chubascos y descenso brusco de las temperaturas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Inclusión y respeto