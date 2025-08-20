LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una alianza peligrosa

Europa debe mejorar sus capacidades de defensa y ello conlleva un alza del gasto militar, pero esto puede abordarse mediante un esfuerzo conjunto y coordinado

Vicente Urquía Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la UNED

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:52

La llegada de Trump nuevamente al poder en Estados Unidos, en este segundo mandato, está situando especialmente a Europa en una posición política muy difícil, ... sin visos de modificarse a medio plazo. Son muchas las condiciones que EE UU está imponiendo a Europa para seguir garantizando, de una u otra manera, su seguridad y, al mismo tiempo, revertir sus malos datos económicos, derivados de una balanza comercial desfavorable para sus intereses, que no tiene en cuenta el sector servicios ni los beneficios de las grandes empresas tecnológicas.

