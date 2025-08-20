Una alianza peligrosa

La llegada de Trump nuevamente al poder en Estados Unidos, en este segundo mandato, está situando especialmente a Europa en una posición política muy difícil, ... sin visos de modificarse a medio plazo. Son muchas las condiciones que EE UU está imponiendo a Europa para seguir garantizando, de una u otra manera, su seguridad y, al mismo tiempo, revertir sus malos datos económicos, derivados de una balanza comercial desfavorable para sus intereses, que no tiene en cuenta el sector servicios ni los beneficios de las grandes empresas tecnológicas.

La actitud del presidente Trump, presentada por algunos medios como la de una persona sin criterio que cada día se levanta con una idea diferente, es sin duda un estereotipo que se difunde públicamente para despistar a la ciudadanía.

Pero no es así. Detrás de esas declaraciones de bravucón, maleducado y con aires de «hermano mayor», hay toda una ideología ultraconservadora, marcadamente nacionalista e imperialista, que pretende imponer nuevas condiciones al conjunto del planeta. Unas condiciones que, de manera descarada, buscan primero enriquecerse él —y, de paso a la oligarquía de su país— en términos generales, aunque las condiciones de vida de buena parte de su población vayan claramente a peor.

Protejamos nuestro Estado del Bienestar y denunciemos las contradicciones de una ultraderecha cómplice del tirano

En política y en economía, muchas veces, cuando alguien mejora, es a costa de perjudicar a otros. No hay situaciones neutras; nada es baladí.

Una de las nuevas condiciones que el presidente de EE UU ha impuesto a Europa es el aumento del gasto militar al 5% del PIB para aquellos países que forman parte de la OTAN. Este incremento, si llega a aplicarse, supondrá o bien una subida de impuestos, o —más probablemente— un recorte en las políticas públicas, especialmente en las políticas sociales.

El mejor ejemplo de ello son los ya anunciados recortes propuestos por el Gobierno francés para reducir su deuda y aumentar su gasto militar, en la línea de lo acordado en la última cumbre de la OTAN o el desapego de parte del electorado del Partido Laborista inglés, tras los recortes sociales que está aplicando.

Las consecuencias de estas reformas, forzadas por el presidente estadounidense, van a traducirse directamente en recortes sociales que generarán un profundo malestar, especialmente entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Estos ciudadanos acabarán enfrentándose a los gobiernos de sus respectivos países, en manos, en su mayoría, del centro político, de la derecha europeísta y de la socialdemocracia.

Un malestar que, a la vista de los resultados de las últimas elecciones legislativas en los países de la Unión Europea, está alimentando directamente a los partidos de ultraderecha, que ganan adeptos en casi todos los rincones del continente.

En nuestro país, el presidente Pedro Sánchez ha decidido no aceptar esta condición, siendo consciente de lo que está en juego. Las capacidades presupuestarias son las que son, y no permiten aumentar el gasto militar sin más.

En todo esto se da la paradoja de que los partidos que defienden las políticas trumpistas en Europa, pueden terminar siendo no solo sus principales colaboradores a la hora de difundir sus ideas, sino también los más beneficiados electoralmente por las condiciones de sumisión que Estados Unidos pretende imponer a la Unión Europea.

Y la situación se agrava aún más cuando estos partidos se vuelven contra los acuerdos arancelarios entre la UE y EE UU, así como contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando quien impone esos acuerdos es precisamente el presidente del que beben ideológicamente y al que apoyan en su cruzada universal. Ante esto, los demócratas debemos ser plenamente conscientes de que estamos ante una trampa. Y no podemos caer en ella. No podemos permitir que los culpables acaben siendo los beneficiados.

No negaré la necesidad que tiene Europa de mejorar sus capacidades de defensa, y que ello conlleva necesariamente un aumento del gasto militar. Pero esto puede abordarse mediante un esfuerzo conjunto, coordinado, que no implique una escalada desmesurada del gasto. Lo que debemos evitar es que este objetivo tenga como contrapartida un recorte social, tal como desean las elites económicas de EE UU y de Argentina, que ven en el modelo social europeo un objetivo a combatir. Protejamos nuestro Estado del Bienestar, parte fundamental de nuestra carta fundacional como sistema político. Y, sobre todo, denunciemos las contradicciones de una ultraderecha cómplice del tirano.