Gracias, hermano inmigrante

Hace unos días, estando en una cafetería de Logroño, se acercó un joven inmigrante congoleño y sonriendo amablemente se sentó a tomar café en mi ... misma mesa. Me pareció un gesto humano, esperanzador, generoso y digno de agradecer. Un gesto humano, porque entrañaba una cercanía natural, espontánea, propia de quien se siente ciudadano del mundo y perteneciente a la familia universal. Un gesto esperanzador, porque manifestaba la confianza de sentirse acogido, no ya en un bar, una mesa, una persona, sino en una comunidad, la riojana, siempre abierta al que nos llega. Un gesto generoso y digno de agradecer, porque expresaba la actitud afectuosa de quien considera a toda persona digna de su sonrisa y su amabilidad. ¡Gracias, hermano!

Cuando andamos debatiendo sobre leyes y decretos de regularización que acierten a armonizar la hospitalidad debida al inmigrante con un orden que garantice los derechos fundamentales, el gesto de este hermano señala las bases de toda normativa social justa: el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, el cuidado del bien común, la especial atención a los más vulnerables... El gesto de este hermano es una lección de sentido común, de justicia y de fraternidad. Y es que el semblante y el latido de cada persona trascienden toda teoría, cruzan toda frontera y protocolo, son comunión universal. ¡Gracias, hermano!

Meses atrás, viajé a Miranda de Ebro para acompañar a un amigo sacerdote en las exequias de su madre. La localización y acceso al templo eran complicados y decidimos preguntar al transeúnte más próximo. Sin dudarlo, se ofreció a acompañarnos. Y, subiéndose al coche, nos condujo hasta la misma entrada del templo. Era un inmigrante colombiano. En el trayecto nos manifestó lo agradecido que estaba a la ciudad de Miranda, que lo había acogido y dado trabajo a él y a su familia. Era todo cordialidad. ¡Gracias, hermano!

¿No es una tragedia tener que abandonar la casa, la familia, para buscar en tierra ajena lo que niega la propia, sumida en la pobreza?

No son casos aislados. ¿Cuántas personas emigrantes no acompañan a nuestros mayores, atendiéndolos en casa, realizando los más arduos trabajos, aportándonos sus culturas, esforzándose por integrarse, sin perder sus raíces, en nuestra sociedad? No les ha sido fácil llegar aquí. ¡Cuántos perdieron la vida a merced de las mafias, del desierto, del mar! Ni les es fácil la vida tras su llegada. ¿No es una tragedia tener que abandonar la casa, la familia, para buscar en tierra ajena lo que niega la propia, sumida en la pobreza y la necesidad?

Recuerdo cómo nos conmovió la visión en el seminario de la película de Kazan, 'América, América'; la odisea (robos, persecuciones, peligros mortales, injusticias...), que hubo de soportar el joven griego Stavros hasta llegar a Nueva York, para ganarse allí la vida y traerse a su familia con él. ¡Gracias, maestro Kazan! ¡Gracias, profesionales de la información, que sabéis acercarnos esta realidad lacerante, que, lejos de atenuarse, nos hiere cada día!

El papa Francisco, en la 109 Jornada Mundial del Migrante y del refugiado, escribía: «Es necesario un esfuerzo conjunto de cada uno de los países y de la comunidad internacional para que se asegure a todos el derecho a no tener que emigrar, es decir, la posibilidad de vivir en paz y con dignidad en la propia tierra. Se trata de un derecho aún no codificado, pero de fundamental importancia, cuya garantía se comprende como corresponsabilidad de todos los estados respecto a un bien común que va más allá de los límites nacionales. En efecto, [...], el desarrollo de los países económicamente más pobres depende de la capacidad de compartir que se logra generar entre todas las naciones. Hasta que este derecho no esté garantizado [...] serán muchos los que deban partir para buscar una vida mejor». Y los obispos españoles, en su Exhortación 'Comunidades acogedoras y misioneras' (2024), afirmaban: «Ante las migraciones, tenemos una tarea y un gran reto [...]: ser fieles al deseo y al mandato del Señor Jesús de reunir en una sola familia a todos los pueblos, constituyéndonos en signo que anticipe el futuro [...], siendo una fraternidad que ilumine a todos sobre cómo llegar a conseguir la unidad de los pueblos diversos». ¡Gracias, papa Francisco! ¡Gracias, obispos españoles!

El poeta salvadoreño Alfonso Fajardo escribía: «Esos que marchan no son hombres, mujeres, niños o niñas [...], son sombras de hombres, mujeres, niños y niñas [...]. Atrás han dejado sus cuerpos, sus famélicas vidas, sus hambres, sus tierras. Pero también han dejado atrás el oprobio, la bayoneta, la inanición del silencio, el guante del sátrapa {...]. Ellos nada tienen que arriesgar, porque todo lo han perdido (...), no necesitan más alimento que unas breves migajas de esperanza cada mañana» ¿Seremos capaces de ofrecérselas? Si es así, ¡Gracias, hermanos!