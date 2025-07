Poned atención / un corazón solitario / no es un corazón». Así reza el proverbio LXVI del poemario 'Nuevas Canciones', de Antonio Machado. El poeta nos pide ... atención. Como buen contemplativo, sabe bien que la realidad se nos ofrece a cada instante como un don que no cesa, pero que, para ser gozado y valorado como merece, exige nuestra limpia atención. Una atención que se nos reclama a todos, porque a todos se nos da la gracia inagotable de la vida en su complejidad y plenitud.

Reclamo pertinente el del poeta. Que no es la atención virtud que se prodigue en nuestro tiempo, a pesar de ser tan necesaria. El ritmo vertiginoso en el que nos movemos nos zarandea y dispersa en múltiples direcciones, sin tregua ni descanso. En este escenario, más bien cauce de lo provisorio, cuesta pararse a mirar cada detalle que se ofrece a nuestros ojos, con lo que nos perdemos su disfrute. Los hechos y noticias se suceden con tanta premura que incluso los acontecimientos más trágicos y las injusticias más flagrantes, al paso de los días, van dejando de atraer nuestro interés hasta quedar relegados al olvido. Por ello, la apelación del poeta no es un reclamo momentáneo sino una llamada a hacer de la atención un hábito, una actitud.

No se conforma el poeta con solicitar nuestra atención, sino que nos señala a dónde dirigirla: al corazón humano. Y, para evitar malentendidos, nos señala lo que es un corazón o no lo es. No lo es el aislado, encerrado en sí mismo, narcisista, indiferente a lo que ocurra fuera de sí mismo. El corazón auténtico es atento y está atento, mira con respeto y amor al mundo, a cada ser humano, a sí mismo y a cuanto lo trasciende, sintiéndose partícipe de todo, en comunión con todo. No critica el poeta toda soledad, sino el aislamiento egoísta. Sabe por experiencia que hay una soledad acompañada que sabe acompañar, que sabe armonizar el silencio contemplativo con la acción solidaria. Machado es un ejemplo. Como lo es todo artista. El álbum tal vez más icónico de The Beatles, 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' (La Banda de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta), como indica su título, supo aunar los corazones solitarios de Lennon, Mc Cartney, Harrison y Ringo en una banda sonora y artística, cuyo latido unánime sigue deleitándonos aún.

Roberto Juarroz, decía del escritor Antonio Porchia: «Su soledad le permitía llegar más plenamente a los demás, como si ya los conociera desde abajo [...]. Poseía el raro arte de la atención inusitada y frecuente [...]. Quienes estábamos con él sentíamos al hablar que cada palabra se volvía profunda por su atención ilimitada. Su forma de escuchar parecía crear la profundidad en sus acompañantes». Y es que la atención es respeto, mira a las personas y a las cosas como son, no como quisiera que fueran, saca lo mejor de ellas mismas. Y contagia fraternalmente su mirada expectante y clarificadora a cuantos están cerca.

Escribía Simone Weil que «la atención en su más alto grado es lo mismo que la oración. Supone la fe y el amor»«. Cultivarla es, por tanto, cultivar la fe y el amor. Una fe que es confianza en la bondad de la vida, agradecimiento por tanto bien regalado; un amor que se nutre del asombro de ser, de haber nacido y recibido tanto de la naturaleza, de las personas, del creador. Así lo percibía el salmista, alma y ojos atentos, en diálogo con Él: «Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder?» (Salmo 8). Y así lo testimonia Jesús de Nazaret, que se emocionaba contemplando al publicano que en el último banco del templo se golpeaba el pecho tachándose de pecador, mientras el fariseo se jactaba de ser mejor que nadie (Lucas 18, 9-14); el Jesús que se conmovía viendo a la viuda depositar en el cepillo del templo sus dos moneditas y con ellas cuanto tenía para vivir (Lucas 21, 2 ss.); el Jesús que nos invita a contemplar la belleza de los lirios y los pajarillos del campo y el cuidado que la providencia prodiga a la naturaleza y a las personas: «Mirad los pájaros del cielo: no siembran ni siegan, ni almacenan, y, sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta ¿No valéis vosotros más que ellos? {...] Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, se vistió como uno de ellos» (Mt. 6, 26 ss.); el Jesús que nos pone de ejemplo la figura del samaritano, que vio, se acercó y atendió al herido en el camino de la vida.

¿No merece la pena cultivar la atención?