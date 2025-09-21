Gracias, septiembre

Septiembre es un mes agradecido y nos invita a todos a dar gracias. Nos invita a dar gracias por el verano que termina tras habernos ... obsequiado con un poco de sosiego, salvados los esfuerzos sobrehumanos debidos al estrago de los fuegos; nos invita a dar gracias por el tiempo y la ocasión de reunirnos con más calma con la familia y los amigos; a dar gracias por las cosechas, a pesar de que algunas las malograra la meteorología; a dar gracias por tantos y tantos frutos en sazón que nos regala el campo. Nuestros pueblos –es de bien nacidos ser agradecidos– se aprestan a celebrar y agradecer en comunión festiva los bienes recibidos.

La gratitud es correspondencia y es virtud. Virtud, porque manifiesta el amor a la bondad, la verdad, la justicia... Y es correspondencia no a la manera del pago comercial, sino como apreciación y reconocimiento del bien dado, que alegra el corazón y fortalece la convivencia y la amistad. Agradecer es de justicia. ¿Quién ha hecho méritos para nacer, gozar del día y de la noche, de cuanto se nos ofrece bondadosamente a cada instante por pura gratuidad? La naturaleza, madre pródiga siempre, es generosa con nosotros, como tantas personas que han hecho de su vida un servicio desinteresado que nos ha ido construyendo humanamente.

Qué justa y gratificante la carta que Albert Camus, al recibir el Premio Nobel de Literatura, dirigiera a su maestro de la infancia: «Querido señor Germain:(...) cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiera sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. Pero ofrece al menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de asegurarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser un alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón».

Ese abrazo de Camus es el mejor fruto de su maestro, el que brota de un corazón agradecido al amor y al cuidado sembrado en él. Un agradecimiento que se abre al asombro de vivir, de pertenecer a la familia humana, de respirar el mismo aire fraterno, de convivir en la casa común. En medio de las crueldades y violencias, de las mezquindades y egoísmos, siempre hay alguien que se levanta con la ilusión de ayudar, animar, proteger, capacitar, curar, reconstruir, acompañar, educar. ¿Cómo no agradecerlo?

Cicerón consideraba la gratitud como el más necesario de los deberes. Lessing afirmaba que «un solo pensamiento de gratitud hacia el cielo es la oración más perfecta». Espido Freire escribe: «... si miramos el mundo con ojos nuevos, como si cada criatura nos estuviera diciendo: 'Estoy aquí porque Dios lo quiso', volvemos al asombro [...]. Se trata en el fondo de amar la vida como un don, no como un derecho. Quizá entonces el alma, al igual que la tierra, comience a sanar». Así oraba el salmista: «Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia» (salmo 105). Esa es la razón del agradecimiento: la bondad del Señor, una bondad inagotable resuelta en infinita misericordia y amor a sus criaturas. Un amor, sumo bien, que se expande y se irradia –bonum est diffussivum sui– regalándose a todos y haciendo eterno cada instante.

En septiembre, cuando amaina el zumbar de las abejas y las quita meriendas (falso azafrán) ungen de nostalgia nuestros prados, los pueblos de La Rioja (Haro, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Huércanos, Hornos de Moncalvillo y tantos otros) celebran sus fiestas de acción de gracias a Dios, a la Madre y a su Niño. El 24 de septiembre Ezcaray festeja a su patrona, la Virgen de Allende, quien, tras haber estado recibiendo a sus hijos en el templo parroquial, vuelve a su ermita. Desde allí seguirá mirando a los ezcarayenses con sus ojos de madre siempre atentos a sus necesidades. Con su Niño, el fruto de los frutos, en sus brazos, recorrerá amorosamente el pueblo, bendiciendo las calles y las casas, los corazones todos. Al son de la música y las danzas atravesará el puente sobre el Oja, ella que es puente de la gracia y sagrado caudal. Al día siguiente, serán las labradoras las que, tras la eucaristía de la ermita, bajen a San Isidro, cuyos bueyes se achican en las andas para no ser gravosos a los piadosos hombros femeninos. Es la entrañable manera de agradecer al Padre las bondades del campo y de la vida, por parte de esta tierra que sigue manando abundosamente leche y miel.