La historia del corazón viene de lejos, se remonta al origen de lo humano, allí donde no llegan todavía nuestras indagaciones, que tratan de ir ... abriendo un claro en el misterio de la vida, un rayo de luz nueva que vaya desvelando lo que somos. No es extraño que el papa Francisco le dedique un documento de tal envergadura como es la encíclica 'Dilexit nos' (Nos amó). Que es propio del pastor hablar de amor, hablar de corazón del corazón humano.

Desde muy antiguo, el ser humano ha tomado al corazón como símbolo de lo más íntimo nuestro. Más allá de lo biológico, orgánico y psíquico, el corazón apunta al centro del que brotan, como hontanar primero y permanente, nuestra respiración, nuestros latidos, sentires y pensares. El corazón está al fondo de todo, inspirándolo todo. Cita el papa: «En el griego clásico profano el término kardia significa lo más interior de seres humanos, animales y plantas. En Homero indica no sólo el centro corporal, sino también el centro anímico y espiritual del ser humano [...] En Platón el corazón adquiere una función en cierto modo «sintetizadora» de lo racional y lo tendencial [...] Así advertimos desde la antigüedad la importancia de considerar al ser humano... como un mundo anímico corpóreo con un centro unificador que otorga a todo lo que vive la persona el trasfondo de un sentido y una orientación».

Y si hay algo que exprese lo que somos, la identidad más nuestra, ese algo es el amor. No es que la palabra corazón no encierre otros sentimientos y actitudes menos ejemplares, como el odio, el egoísmo, el resentimiento, la indiferencia... Pero de alguien cruel o insensible decimos que no tiene corazón. El amor es el motor del mundo, afirmaba Dante, rematando así su Divina Comedia: «L'amor che move il sole e l'altre stelle», el amor que mueve el sol y las estrellas). San Juan de la Cruz se dejaba guiar por él como la única certeza: «ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía». Emily Dickinson no dudaba en afirmar: «Todo lo que sabemos del amor es que el amor es todo lo que hay». ¿Hace falta recordar la lírica universal (mesopotámica, egipcia, india, grecolatina, árabe, trovadoresca, o la que surge del romanticismo y surrealismo hasta hoy)?

También el habla cotidiana está impregnada de expresiones que apelan a él. ¿No decimos de alguien que «es todo corazón», que «habla con el corazón», que «tiene el corazón en un puño», «que no le cabe el corazón en el pecho» que «le han roto el corazón»? «Solo el amor puede romper tu corazón», canta Neil Young en los 70. Si esto es así, ¿quién sino el amor podrá arreglarlo? ¿Cuántos de nuestros medios de comunicación no se sirven de las vivencias sentimentales para subir los índices de audiencia? Cierto es que el ritmo vertiginoso de nuestro vivir actual puede llevarnos a olvidar o a orillar el corazón, a prescindir de la serenidad contemplativa que nos permite procesar afectuosamente nuestros pensamientos y tomar las decisiones adecuadas. Son tantas las ofertas, que apenas concedemos tiempo a lo esencial: nuestra relación con la naturaleza, con nosotros mismos, con los demás y con Dios.

Si hay algo que exprese lo que somos, la identidad más nuestra, ese algo es el amor

Volver al corazón puede ayudarnos a discernir lo que en verdad nos hace libres y responsables, acrecienta la comunión con todos, superando los fragmentarismos individualistas, construye la paz. Dice el papa: «En este mundo líquido es necesario hablar nuevamente del corazón...». Y señala al corazón de Cristo «como el principio unificador de la realidad», como «el corazón del mundo», que late al unísono con todos, garantía de justicia y fraternidad. No se trata de adorar una imagen, sino de un encuentro personal con Él, en su integralidad: «El Corazón de Cristo, que simboliza su centro personal, desde donde brota su amor por nosotros, es el núcleo viviente del primer anuncio [...] La propuesta cristiana es atractiva cuando se la puede vivir y manifestar en su integralidad; no como un simple refugio en sentimientos religiosos o en cultos fastuosos. ¿Qué culto sería para Cristo si nos conformáramos con una relación individual sin interés por ayudar a los demás a sufrir menos y a vivir mejor?». «Es un amor que se vuelve servicio comunitario [...] Jesús lo dijo: «Cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo» (Mt 25,40). Él te propone que lo encuentres también allí, en cada hermano y en cada hermana, especialmente en los más pobres, despreciados y abandonados de la sociedad. ¡Qué hermoso encuentro!».

Hermoso encuentro, sí, con Él, con los hermanos. Decía Juan Ramón Jiménez que «el amor es un león que come corazón». Jesús es el amor hecho cordero que se deja comer el corazón. Nos amó, (Dilexit nos) y nunca dejará de hacerlo.