EL VIAJERO SIN SOMBRA

Pedro Sánchez, que sí sabe lo que le ha caído encima, se esfuerza por esquivarlo y asegura que ya han empezado los trámites para garantizar eso que llamamos «la soberanía jurisdiccional española». Coincide este buen propósito con los renovados ataques a Torra ante el juicio del 'procés'. ¡Pobre papa Francisco! Ahora es un exnuncio del Vaticano quien le acusa de encubrir los abusos sexuales, y le pide que dimita, mientras Pedro Sánchez hace turismo para intentar que su sombra se quede atrás. Al Pontífice le están dinamitando los puentes, pero lo que más urge es el desalojo del Valle de los Caídos y de los que tardaron más tiempo en caer en la cuenta.

Reaparecen algunos fantasmas del pasado, aprovechando que no acaba de pasar. Exhumar al general quizá haga a la democracia más fuerte, como opina Rodríguez Zapatero, pero los trámites son engorrosos. ¿Dónde se puede poner al «invicto» para que no le gane nadie y no le maldiga la mitad de los españoles? Son muy optimistas los que creen que a partir de ahora el Valle de los Caídos será sólo «un lugar de conmemoración, de recuerdo y de homenaje a las víctimas». Para conseguir eso hace falta que le pase un siglo a la terrible fecha del 18 de julio de 1936. Si los fantasmas fueran de luto, en vez de vestir de blanco, España estaría ataviada de fúnebre color negro, pero los que vienen detrás están alegres. Su tarea es reparar el futuro, pero es cierto, aunque sea una de las pocas verdades que ha dicho Zapatero, que «un dictador no puede estar en un lugar de honor». Lo arduo del asunto es dónde ponerlo. Se admiten sugerencias.