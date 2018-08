De verdad que da gusto la serenidad que transmite la vida parlamentaria riojana en esta IX Legislatura autonómica. El clima voluntarista y de respeto de los últimos años es un remanso, aunque en ocasiones, a fuerza de tanto reposo, desesperen algunas sesiones plenarias por sosainas. Pero quedémonos con lo mejor: aquí los políticos se tratan como rivales, no como enemigos, y las instituciones han recuperado el prestigio social perdido por comportamientos impropios hacia los ciudadanos.

Al margen muy particular de lo que ocurre en Podemos y la mayoría de su grupo en la Cámara regional, los políticos riojanos han demostrado que, si se quiere, se puede. Se pueden conducir con ética y moral aun en la discrepancia. Eso no resta fuerza o razón en las posiciones. Al contrario. Eso aporta criterio y sensatez. El Parlamento no es lugar para exhibiciones grotescas y escenas esperpénticas.

Justo lo contrario de lo que no puede experimentar la mitad de la sociedad catalana. Los independentistas han optado por elevar la tensión y en los plenos han retorcido el reglamento parlamentario tramposamente. Han consumado la división del pueblo e intentan arrinconar a los no soberanistas. Se ha llegado al absurdo con mayúsculas malgastando energía, dinero y paciencia. No es que le estén echando un pulso al Estado. No sólo eso, al menos. Es que mantienen una pelea a brazo partido con sus conciudadanos no secesionistas. Una angustiosa y asfixiante atmósfera de crispamiento y de desintegración que lo envenena todo: desde una conversación en un bar, hasta el homenaje a las víctimas del terrorismo del pasado viernes.