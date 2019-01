QUE NO VAMOS BIEN

Estamos por encima de la media. Los riojanos, digo. En casi todo: nos va mejor que a la mayoría en paro, en ingresos, en PIB... Sí, es verdad.

Y sin embargo, no vamos bien. No vamos nada bien. Léanse ustedes las dos primeras páginas de este periódico que tiene en sus manos. La Rioja fue la comunidad que menos creció el año pasado, y llevamos una década básicamente perdida: aún no hemos recuperado lo que éramos en 2008 (en generación de riqueza, que es lo que marca el PIB) y nos queda un trecho.

Me preocupa la sensación creciente de que La Rioja se está quedando en el lado equivocado de una frontera. Ahora mismo, hay un grupo de comunidades en la franja noreste de España (Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco) que están tirando con bastante fuerza de la economía. A ellas se añade Madrid, y poco más. Y La Rioja está justo en la frontera mala, sin conseguir engancharse a ese grupo de comunidades.

Además, La Rioja está también siendo perjudicada por una cuestión básica: la inversión pública de la que es capaz su Gobierno regional es bastante menor que la de nuestros vecinos. Y eso, por mucho que se pongan los apóstoles del liberalismo y de la ortodoxia del déficit, es malo. Si el gobierno no se mete hasta las rodillas (invirtiendo, gastando) no habrá competencia posible.

Ya es difícil, teniendo en cuenta que jugamos con diferentes reglas que los forales. Somos pequeños, así que deberíamos jugar con otro juego: menos burocracia, más agilidad, menos empresa familiar y menos pymes; la unión hace la fuerza, o nos quedaremos para que los vascos vengan a ver bodegas.