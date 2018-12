El valor de la tierra Miércoles, 26 diciembre 2018, 00:17

La positiva evolución de los precios de la tierra de labor en La Rioja que refleja la encuesta del Ministerio de Agricultura no es un hecho de generación espontánea sino que responde a una conjunción espacial y temporal de factores que ha permitido rendimientos económicos que harían palidecer de envidia a los mejores fondos de inversión de renta variable. Factores diversos con un denominador común, la viña y el vino, tales han sido los buenos precios de la uva, la euforia compradora desatada por el reparto de autorizaciones para plantaciones o la intervención de los grandes grupos para acumular tierra blanca (sin cultivar) de cara a la prevista liberación del 2030, han contribuido a elevar la curva de tasación de la tierra. Y si el incremento de su valor es una buena noticia per se, lo es más en La Rioja donde, a diferencia de lo que ocurre en casi todo el resto de España, el suelo vitícola no está mayoritariamente en poder de los grandes grupos sino repartido entre numerosos viticultores en una proporción saludable, y deseable de mantener para la buena cohesión socioeconómica de la región. Ese es otro valor de la tierra, valor intangible en lo económico pero valor trascendental.