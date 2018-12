Urgencia de un pacto Sábado, 29 diciembre 2018, 23:25

La necesidad de un gran pacto sobre pensiones se hizo muy evidente con la grave crisis económica, que en la práctica nos ha obligado a gastar casi la totalidad del fondo de reserva que se había acumulado en previsión de unas dificultades que no tardaron en llegar. Zapatero en 2011 y Rajoy en 2013 no tuvieron más remedio que endurecer el modelo, retrasando el acceso al sistema y limitando la actualización de las percepciones, pero el gran consenso que había de lograrse para lograr una plena y efectiva sostenibilidad que tranquilice a los actuales pensionistas y asegure la prestación a los futuros no está ni mucho menos conseguido. Urge que el Pacto de Toledo concluya cuanto antes sus trabajos en curso con una propuesta definitiva y consensuada que fije un modelo sostenible, que tenga en cuenta los datos demográficos de que se dispone y que establezca con realismo las fuentes de financiación. Cualquier demora es un riesgo para la estabilidad del sistema.