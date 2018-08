El turista humillado

Se acaba el verano y habrá que hacer las cuentas. A ver a cuánto subieron las vacaciones, que no fueron más que una semana en la playa, en un hotel de tres estrellas, de bufete libre, y con vistas a la vía del tren que pasaba por detrás del edificio y que no mostraba la web, como es natural. La gente que puede pagarse unas vacaciones es poca, y suelen ser vacaciones de una semana de duración. Si veraneas mal, es que vives mal. Vi en la prensa una estadística que afirmaba que el 51% de los españoles reservó sus vacaciones de este verano desde el ordenador de su puesto de trabajo. Me parece que esa noticia no habla mucho de nuestra pasión por el trabajo. Leo que la media de gasto destinada a las vacaciones es de más de 1.200 euros por español. Este dato siempre es terrible. Porque yo creo que la mayoría de los españoles se gasta mucho menos, y con la exhibición de esa cifra te recuerdan que eres un pobre diablo.

Hay gente que se queda en su piso y ya está. Al fin y al cabo, tu piso cuesta un riñón. Puedes disfrutar de él en agosto. Si estás de alquiler, puedes desgastar más tu piso, así rentabilizas mejor lo que pagas: puedes abrir y cerrar las ventanas cien veces al día, o saltar sobre el suelo tres mil veces. Otra opción es veranear en la casa del pueblo, si la tienes; veranear con tu abuela, que a la pobre le hace una gran ilusión; y bañarte en la barranquera, si es que baja agua. Suelen ser pueblos del interior. Porque si fuese pueblo de costa, tu abuela sería rica y te pagaría unas vacaciones en Venecia, y te compraría un Mercedes descapotable. Los españoles que tenían casas y tierras en la costa se hicieron ricos y los demás se quedaron con la ruina de los campos mesetarios, llenos de sudor, moscas y conejos.

Hay mucha gente que se gasta el dinero en conocer mundo. Pero en una semana yo creo que es poco tiempo para descubrir Roma, Nueva York, Londres, París o Praga. No, no viajamos en realidad. Compramos paquetes turísticos, y nos meten como si fuésemos ganado en aviones, hoteles, o autobuses. Las familias se cabrean en vacaciones y los noviazgos se deshacen y los matrimonios se hunden en el abismo. Porque cuando no hay obligaciones laborales, te dedicas todo el rato a contemplar tu vida. Y puede ser que no te guste lo que veas. No somos ciudadanos, no somos maridos o esposas, no somos padres e hijos. No somos españoles o franceses o alemanes o japoneses. Solo somos turistas, somos millones de seres humanos a la búsqueda de la felicidad. Y luego vienen todas las mentiras: la paella estaba pasada o cancelaron el vuelo o el hotel estaba en un polígono industrial o la excursión por Manhattan duró media hora y costó doscientos dólares. Todo es caro, deforme y angustioso. Te humillan en todas partes. En todas partes te roban. Somos turistas, turistas humillados.