Turismo 'low cost' La transparencia es la tarjeta de visita de una democracia y ventilar el dolor de una casa es hacer el duelo para seguir viviendo ELENA MORENO SCHEREDRE Jueves, 27 septiembre 2018, 23:27

Flotaba en mi cabeza, cuando me dirigía a Berlín, esa imprecisa sensación de admiración por un país que hinca la rodilla, se levanta una y otra vez y funciona como si no fuera con ellos la frustración. Iba, con esa maleta low cost donde había metido a Angela Merkel, las películas de nazis, la feria de la herramienta y otros tópicos. Pero al llegar entendí que algunos recuerdos están hechos con fragmentos de olvido. La literatura, el cine y ahora este irredento turismo de rebaño ordena la memoria para que conformemos el escenario de la realidad. Decía Stefan Zweig en el prólogo de 'El mundo del ayer' que «nunca se había sentido tentado de contar la historia de su vida, pero que le había tocado ser austriaco, judío, escritor, humanista y pacifista en medio de un seísmo que causó daños devastadores. Del mismo modo que mi generación cargó con un imborrable y doloroso terrorismo, hay una generación, la de mi padre y abuelo, que llevó el peso del destino de una época, no solo en España sino en Europa, de una oscuridad y consecuencias devastadoras para ellos y las generaciones siguientes».

Mientras caminaba por Berlín, una ciudad que fue arrasada, y de manos de una maravillosa guía, podía ver sin dificultad las huellas de su historia. A cada paso que daba, conmocionada por pisar la escena del crimen, me preguntaba por qué en este país, turístico por excelencia, no hay una ruta que te cuente la verdad sin remontarse a los Reyes Católicos. Nuestros jóvenes son por completo ajenos al drama que se vivió en este país, no solo porque los distintos gobiernos en los que crecieron se empeñaron en no dotarles de la luz de la historia, sino porque la Transición optó por la penitencia de dos aves marías y un padre nuestro dejando el relato en manos de tertulias televisivas y radiofónicas. El conflicto bélico fue devastador, pero el aislamiento, la precariedad y la ausencia de libertad de expresión que siguió a la contienda en la dictadura nos remató. Mi guía nos dejó unos minutos sin tutela caminando por uno de los tantos memoriales que hay en Berlín.

Mi móvil escupía alertas sobre la exhumación de Franco y el Valle de los Caídos como si mi vida dependiera de ello. Y pensé justo en un parking anodino y descuidado bajo el que está el bunker de Hitler, que la historia tiene una intimidad silente propicia a la reflexión que podría muy bien contarse en el Valle de los Caídos, o en esa esquina dónde vi asesinado a un hombre. Este país apesta a rumores, secretos y bulos. No tiene los archivos abiertos, memoriales dispuestos, o un sistema educativo para poner luz sobre el olvido. La transparencia es la tarjeta de visita de una democracia y ventilar el dolor de una casa es hacer el duelo para seguir viviendo. Quizás por eso los políticos no saben qué hacer con la historia y le tienen tanto miedo.