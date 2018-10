Tortazos en el ring Ni PP ni Ciudadanos repararon en que Nadia Calviño se maneja en Bruselas como en su propia casa MARGARITA SÁENZ-DIEZ Sábado, 27 octubre 2018, 23:57

En el cuadrilátero de la derecha española, dos pesos pesados libran su propia batalla. Los mandobles entre Pablo Casado y Albert Rivera no buscan ganar por un nocaut, sino arrinconar al adversario lo más posible, ya que algún día habrá que pactar. El borrador de Presupuestos del Estado para 2019 ha centrado el último asalto de la velada. Unas cuentas «falsas» para Rivera, o un «infierno fiscal» para Casado, que Bruselas debería haber cuestionado severamente. No repararon que la ministra de Economía, Nadia Calviño, se maneja en Bruselas como en su propia casa y que el intento no sería un éxito. En su afán de convertir a Pedro Sánchez en un saco de boxeo, sus golpes apuntaban hacia la Comisión Europea olvidando que este Gobierno dispone de buena información sobre lo que allí acontece. Una gran metedura de pata estaba descartada. De ahí que en la respuesta de Bruselas se advierta que en el borrador recibido había desvíos en el ajuste de las cuentas públicas de España. Es decir, pide más explicaciones. A lo que la titular de Economía ha respondido que se sitúa dentro de los márgenes de flexibilidad previstos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, porque sabe bien de qué va la cuestión.

La ministra era la directora general de los Presupuestos Europeos, al frente de un equipo de 500 expertos, cuando Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, intentó sin éxito retenerla en la capital comunitaria. Ella aceptó el reto ofrecido por Sánchez. Nadia Calviño proyecta un perfil mediático nada conflictivo, y uno de sus argumentos favoritos es que el modelo económico no puede basarse en caídas salariales y en una enorme destrucción de empleo.

Mientras, los púgiles de la derecha siguen prefiriendo los tortazos para conseguir adhesiones. Su escalada de agresividad verbal no cesa y los argumentos carecen de valor si no son malsonantes. Fernando Martínez-Maíllo, portavoz adjunto del PP, ha llamado «puto amo» a Pablo Iglesias para expresar que quien hace y deshace en este país es el líder de Podemos. Mientras, el número uno de Ciudadanos tiene doble trabajo: ha de marcar muy de cerca a Pablo Casado pero buscando elementos políticos que les diferencien, mientras, el principal enemigo a batir sigue siendo Pedro Sánchez.

Ya resulta inimaginable un debate en el Congreso que no contenga descalificaciones, incluso ridículas. Como la reciente salida de tono de la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, frente a una prudente vicepresidenta, Carmen Calvo, con salidas de tono como que el Gobierno tiene desorientadas a la prostitutas o la existencia de una imaginada coordinación política entre el palacio de la Moncloa, la sede de Carles Puigdemont en Waterloo, la dacha de los Iglesias-Montero en Galapagar o la herriko taberna.