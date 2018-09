Tocamientos Jueves, 27 septiembre 2018, 23:29

El Tribunal Supremo ha resuelto unificar doctrina para que todos los tocamientos no consentidos sean considerados abusos sexuales y acabar con las discrepancias entre los jueces en la calificación de los mismos, ya que unos los calificaban de delito leve de coacciones -castigado con penas de multa de uno a tres meses- y otros como delito de abuso -sancionado con uno a tres años de cárcel o multa de 18 a 24 meses-. A partir de ahora, cualquier contacto corporal, tocamiento impúdico, o cualquier otra acción con significación sexual en los que no exista explícito consentimiento es un delito de abuso. Desaparece así una línea de indefinición que ha hecho estragos y que ha servido de falsa coartada a los agresores. El reproche sociall, afortunadamente cada vez más intenso, se traslada a los tribunales y se acaba con un mundo de tolerancia y permisividad que no tenía justificación y sólo brindaba más humillación para las víctimas.