¿Y SI NO TOCA?

Hace unos días, José Luis Rabadán, que en cuestiones de adicciones es un libro abierto, volvía a decir lo que ya había dicho en no pocas ocasiones. Que la proliferación de las casas de apuestas y locales de juego traerá graves consecuencias. No solo él ha defendido ese argumento. También, y de manera tan reiterada como, quizá, poco escuchada, lo ha hecho Concha Santo Tomás, directora de ARJA, la Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación, que suma a la coctelera del problema el de los créditos de fácil concesión (y atribulada devolución). Una especie de nueva heroína que no mata pero que arruina (en su concepción más amplia posible) a no pocas familias.

El hecho que de equipos de fútbol tengan (o hayan tenido) a una casa de apuestas como principal patrocinador, en nada ayuda. Tampoco que rostros famosos se vendan al mejor postor e inciten a jugarse los cuartos; o que en los programas deportivos las principales cuñas publicitarias creen castillos en el aire sobre cuánto se puede ganar (que no perder) a golpe de clic.

No todo son casas de apuestas. Desde el pasado mes de agosto infinidad de establecimientos comerciales decoran su mostrador con una inquietante pregunta: ¿Y si cae aquí? Una sutil manera de invitar a hacerse con décimos o participaciones del Gordo de Navidad. Y luego está la Once y su cupón, los rascas, el Euromillones, la Primitiva, la Quiniela, el Bingo, las tragaperras... Estímulos suficientes (algunos, eso sí, con vocación social) como para pararse dos minutos, analizar las consecuencias y, quizá, darle una vuelta a la legislación. Todos saldríamos ganando.