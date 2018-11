Provoca bochorno observar el vídeo en el que Donald Trump se enfrenta e insulta a un periodista de la CNN. Durante la rueda de prensa que el presidente de Estados Unidos había convocado para analizar los resultados de las elecciones legislativas, el reportero Jim Acosta le preguntó sobre la polémica migratoria alentada desde la Casa Blanca. «Deja el micrófono... -espetó Trump-. Te diré una cosa, la CNN debería estar avergonzada de sí misma por tenerte a ti trabajando para ellos. Eres un maleducado, una persona terrible».

Y volvió a la carga el magnate norteamericano con nuevas advertencias contra la prensa: «Cuando informáis de noticias falsas, y CNN lo hace mucho, sois el enemigo del pueblo», abundó el presidente Trump, quien a todas horas esgrime el término de fake news (noticias falsas) para calificar el trabajo de los medios de comunicación que no le ríen las gracias ni le bailan el agua.

No es nueva la batalla entre el poder y la prensa, pues la teórica labor de los medios no es otra que la de servir de contrapeso en defensa de una sociedad democrática. Atribuyen a George Orwell una frase que debería ser el primer mandamiento para quienes ejercemos esta profesión: «Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas».

Hay quien duda de la paternidad de esta sentencia, que algunos atribuyen al poderoso editor William Randolph Hearst. Lo que sí escribió el autor de la novela '1984' es otro mandamiento periodístico, que cobra una vigencia extraordinaria en pleno siglo XXI: «En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario».