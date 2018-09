Desde que me jubilé me he dado cuenta de que casi todos mis amigos son jubilados y eso es lo que más te da la percepción de cómo pasa el tiempo, pues muchas veces nosotros no reconocemos cómo vamos avanzando por la vida, pero lo vemos mejor reflejado en los demás, en el de enfrente, en nuestros amigos: los ves mayores y entonces caes en la cuenta que tú tienes la misma edad, más o menos. Además últimamente hay dos que repiten el mismo mantra. Uno dice: «para el tiempo que nos queda, no lo podemos usar en enfadarnos» y el otro, algo parecido: «para el tiempo que nos queda, no lo podemos usar en tonterías». Yo con este último algunas veces me pregunto qué son tonterías, pues como ustedes saben, lo que para unos son tonterías, para otros no lo son. Pero entonces te das cuenta que el tiempo que nos queda no es nada comparado con lo que hemos vivido. Todos echamos cuentas con la esperanza de vida nacional, que creo que está en 83 años para los varones y que para las chicas debe de ser tres años más. Luego nos engañamos miserablemente y pensamos que son unos cinco años más. Al final, como todos andamos rondando los 70, año arriba año abajo, decimos que todavía nos quedan 20 años (si Dios quiere, todo va bien y en el hospital San Pedro nos arreglan las goteras convenientemente). Y nos parecen muchos. Luego te acuerdas de la canción aquella de Carlos Gardel que decía: «Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, errante las sombras, te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada, a un dulce recuerdo que llora otra vez». Bueno..., no me quiero poner sentimental.

Los humanos siempre hemos intentado atrapar el tiempo, que es algo que se nos escurre como el agua entre las manos. Por eso inventamos las horas, los minutos y los segundos, también los días, los meses y los años. Pero da igual, el tiempo pasa inexorable y con la percepción de que cada vez va mas rápido. Si echamos la vista atrás, los primeros veinte años de nuestra vida los recordamos como interminables, nuestra niñez, pubertad y juventud, hasta que fuimos a la 'mili', se nos hicieron muy laaaaaargooooos. Los otros veinte siguientes también nos duraron un poco, la novia, la boda, el primer piso, el primer coche, en muchos casos de segunda mano, los hijos o hijas como en mi caso. Para entonces ya nos habíamos «jalado» la mitad de la vida, pero a nosotros nos parecía que la estábamos empezando. El tercer cuarto, de los cuarenta a los sesenta, éste ya nos pareció un poco más rápido, pero poco, las bodas de las hijas (que ilusión), los nietos... qué les voy a contar. Yo no gano para baberos. Mira que son guapos y listos mis (nuestros) nietos, todos, no me cabe la menor duda. Lo sé porque estoy rodeado de abuelos, y nos enseñamos fotos, algo que en mi vida se me ocurrió hacer con mis hijas, ¡por Dios!, a lo que se llega. Un amigo mío decía que por los nietos se llega a lo más que se puede llegar y es a hacer el ridículo. ¡Qué verdad tiene! Y luego viene el cuarto cuarto, es decir el de los 60 a los 80, más o menos, o como dice la estadística, a los 83. Aunque esto de las estadísticas ya saben cómo funciona: si usted se come un pollo, entre usted y yo nos hemos comido medio pollo cada uno, aunque yo no lo haya catado. Es la etapa en que te jubilas y pasas a vivir del Estado sin trabajar, más o menos decentemente según la pensión que te haya quedado. Yo tenía muchos amigos y compañeros de trabajo que estaban deseando jubilarse. Yo mismo lo deseé más de una vez, pero les advertía que era una trampa, que nos jubilaban cuando ya éramos unos maulas y no servíamos para trabajar. Que íbamos a estorbar más que otra cosa y que además eso iba acompañado de las «goteras» propias de la edad, pero ellos no me hacían caso y erre que erre. Pues ya están jubilados y nos solemos encontrar en el ambulatorio para controlarnos la tensión o recoger el sintrom. Ahora me acabo de acordar que mi abuela Concha vivió 106 años, o sea que igual la vida no son cuatro cuartos, que igual son cinco quintos. Uf... ya me parecía a mí que esto de las estadísticas las manipulaba el CIS. En fin, que para el tiempo que nos queda intentemos pasarlo lo mejor posible, procurando hacer más bien que mal y ayudando en lo que se pueda al prójimo, que ya nos lo decían en las escuelas: «amarás al prójimo como a ti mismo».