Con todos y a tiempo

Palomica, palomica, / no levantes tanto el vuelo: / mira que saldrás de España / y no sabrás volver luego». Así reza la más famosa letra del jotero José Iranzo, conocido como 'el pastor de Andorra'.

La he traído a la memoria mientras recordaba el mes largo que pasé de estudiante predoctoral en la ciudad alemana de Münster-Westfallen. Allí conocí a dos estupendas filólogas que me acogieron y me orientaron durante aquellas semanas por el Romanisches Abteilung, a las que mando un fortísimo y amical abrazo desde estas líneas. Una de ellas era madrileña; la otra, aragonesa. Fue en casa de esta última en la que celebramos con más compañeros una cena de despedida cuando ya era próxima la fecha de mi regreso. Yo llevaba una selección de música española variada en la que se encontraba esta canción. Mientras transcurría la sobremesa, los acordes y la letra de esta pieza se solaparon brevemente a la conversación y me hicieron pensar en las distancias y en las decisiones que tienen que ver con la cercanía y las lejanías. Las mías siempre me han acercado a La Rioja.

Recordaba esto porque, mientras repasaba titulares de prensa, el recuerdo de la letra y de la anécdota que he referido se me ha solapado de nuevo con la realidad inmediata de nuestro país y con más recientes acontecimientos que no tienen que ver tanto con la esfera de lo personal, donde queda atesorado lo narrado, sino con el reto que afrontamos como sociedad a raíz del auge de las veleidades independentistas de algunos sectores especialmente enrocados en la quimera en la que han embarcado a la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Vivimos en un gran país llamado España, heredero de una rica historia pródiga en episodios tanto luctuosos como deslumbrantes, poseedora de una gran variedad de paisajes y de paisanajes, que supo encarar hace cuatro décadas una época de paz, democracia y desarrollo rigurosamente contemporáneo que nos hace ser interlocutores de los países más avanzados del mundo a la par que modelo de otros tantos. Esta España se hizo con decisiones ecuánimes en las que la igualdad de oportunidades y el imperio de la ley fueron las bases de un estado de derecho y un estado del bienestar.

La diversidad, la grandeza de este país debían estructurarse de alguna manera. Por un lado, las autonomías permitían altos niveles de autogobierno, de tal modo que España es el país más descentralizado de Europa. Por otro lado, las diferencias e incluso desigualdades de esta piel de toro (poblacionales, climáticas, de nivel de industrialización...) se paliaban por otro movimiento, inverso y hermoso, de solidaridad entre las regiones, presente de forma explícita en la Constitución que nos dimos todos los españoles cuando abrazamos la Democracia.

Autonomía y solidaridad son dos movimientos complementarios que logran armonizar esta realidad compleja bajo la tutela del Gobierno de España y, lejos de entorpecer el desarrollo de ninguna de las partes, son una palanca para multiplicar las posibilidades conjuntas. La Constitución Española proporciona una sólida base para todo este pensamiento en su artículo 2, referido a la indisoluble unidad de la nación, y a la necesidad de garantizar tanto la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran como la solidaridad entre todas ellas. La propia Carta Magna articula también esta idea en artículos como el 9, el 138, el 148, el 156 y el 158.

Las decisiones personales son de cada uno y nos hacen ir y venir sin mayor consecuencia que nuestras propias vidas individuales. Las decisiones colectivas, sin embargo, se deben a los grandes acuerdos tomados entre todos y que nos sirven como referencia, porque afectarán a todos y cada uno. Y, al igual que la pasta de dientes que sale del tubo difícilmente podrá volver a él, es conveniente recordarnos cuáles fueron los acuerdos que nos han hecho crecer juntos y en paz antes de que se crucen más puntos de complicado retorno en la esfera de la convivencia.

«Y no sabrás volver luego» era el título que iba a encabezar estas líneas. Menos mal que la melancolía de dicha expresión quedó pronto superada con el recuerdo de unos versos de León Felipe que expresan la alta aspiración que puede encarnar nuestro país para que todos lo podamos llamar, con orgullo y sin recelos heredados, con toda las letras de la palabra «patria»: «Voy con las riendas tensas / y refrenando el vuelo, / porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, / sino con todos y a tiempo».