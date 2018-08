El tesoro de Jericó

Jericó es una ciudad palestina cercana al río Jordán. Fue durante cientos de años parte del imperio otomano y luego en 1917 estuvo bajo mandato británico. Entre 1948 y 1967, pasó a manos y control jordano, para ser conquistada durante la Guerra de los Seis Días por Israel. En 1994 fue la autoridad palestina, tras los acuerdos de Oslo, quien le prestó bandera. En este ir y venir de la puñetera pertenencia, sus habitantes construyeron su vida arrumbados a sus montañas de Judea ostentando el precioso récord de ser la ciudad habitada más antigua del mundo; quizás por su longevidad ha sido destruida nada menos que 23 veces; ahí queda el dato. Me sucedió con la serie 'El cuento de la criada'; en cada capítulo creía que la crueldad de los iluminados no podía ser mayor, y sin embargo cuando llegaba el siguiente la superaban como lo hacen siempre los ungidos por la verdad.

En eso pensé cuando leí que el Gobierno israelí había mandado requisar el correo con dirección a la franja de Gaza durante ocho años y que en ese momento desde Jericó se procedía a su reparto. No puedo imaginar lo que contienen los cientos de miles de cartas y paquetes que ahora se entregan tras ese tiempo robado a la intimidad, a la confidencia, a la súplica o a la ira con una pequeña nota adjunta en la que se dice que el deterioro o retraso se debe a inspecciones israelíes. Un Gobierno que controla hasta los «te quiero» que seguro contienen esas cartas, los anuncios de muertes o nacimientos, los perdones aplazados que encuentran palabras en una carta, la confesión de esos secretos que ahogaron la garganta o el envío de un regalo que no sustituye el abrazo, pero lo mitiga, no sé si puede llamarse Gobierno. Difícil ser tolerante, generoso o simplemente perdonar los desvaríos de quienes rigen y se erigen sobre esos destinos que ponemos en manos del azar, pero no de los hombres.

El ser humano tiene una colección de carreras hacia ninguna parte que enmudece a los que agradecemos la vida. Si se requisan los secretos, no sé si queda lugar para el hombre libre. Al Ministerio de Defensa israelí, que se encarga de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, responsable de este bloqueo, debieran de darle el premio a la crueldad y estupidez, pues también están sus ciudadanos entre los destinatarios y el castigo, como las bombas siempre alcanzan al inocente. Según recuerdo de la Biblia de mi infancia, hubo unas trompetas cuyo sonido derrumbó las murallas de Jericó para que pudiera entrar el arca de la alianza. Ahí está de nuevo, a las puertas de esa ciudad, un pacto aplazado durante ocho años, una alianza con la que se juega con malas artes. Si los escribas israelíes dejaron constancia en el libro de Josué yo también quiero dejar escrito que un pasado glorioso no hace sino ensombrecer aún más un presente de reiterados despropósitos.