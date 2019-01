Vox tensa la cuerda Jueves, 10 enero 2019, 00:02

La ficción que mantenían PP y Ciudadanos de formar en Andalucía un Gobierno bipartito que conseguiría espontáneamente los apoyos de Vox se desmoronó ayer mismo. Y lo hizo cuando, con toda crudeza, el partido de Abascal criticó en Twitter que ambas formaciones se hayan comprometido a aplicar «las medidas dictadas por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas radicales», y expresó su tajante rechazo a la medida. «Vox no les dará su apoyo si no eliminan, entre otros, este punto de su acuerdo», amenazó. La controversia gira en torno a un asunto sobre el que la ciudadanía se muestra especialmente sensible. La violencia de género, un problema que traspasa fronteras ideológicas dentro del marco constitucional, es una de las más graves lacras a extirpar, por lo que la condescendencia con el ultimátum de Vox sería una claudicación vergonzante e injustificable. PP y Ciudadanos no tienen más remedio que negarse a esta presión, que resultaba previsible porque durante la campaña el partido de extrema derecha ya había manifestado su postura contraria a las políticas de género.