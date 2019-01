Temor a otro triunvirato El extremismo de una entente nacional como la andaluza complicaría el contencioso catalán MARGARITA SÁENZ-DIEZ Domingo, 20 enero 2019, 00:01

No será fácil tejer alianzas políticas después de las elecciones europeas, municipales y autonómicas de la primavera. Los cambios en las parejas de baile dan muchas sorpresas. Como ha ocurrido en Andalucía. Pero la bomba de relojería estallaría si las urnas de las elecciones generales, a celebrar como tarde en verano de 2020, propiciaran que otro triunvirato al estilo del andaluz se instalara en la Moncloa.

Para Europa la ultraderecha seguiría abriéndose paso, ya que el auge de esos partidos está siendo una constante en el Viejo Continente. Pero si atisbamos lo que sucedería en nuestro país, podría ser el anticipo de una debacle anunciada, una vez que se ha demostrado que se pueden conquistar gobiernos sin ganar elecciones.

¿Y en Cataluña, qué? Los compromisos de Pablo Casado y de Albert Rivera sobre las medidas a implantar si alcanzaran el Gobierno de España han generado pánico. Sólo a los votantes de Ciudadanos y del PP les parecería muy adecuado que se aplicara 'sine die' el artículo 155 de la Constitución, como defienden los dos. Esta medida supondría, otra vez, el control de las finanzas de la Generalitat, la toma de control de los departamentos, la destitución de cargos, y la disolución del Parlament.

Como la aplicación de ese artículo no tiene límite temporal, Casado y Rivera ya han subrayado que su duración sería prolongada. Y, por parte de Vox no digamos. Aunque en Andalucía se ha tenido que tragar algunas propuestas, Santiago Abascal defiende el retorno de competencias al Estado en educación, justicia y orden público, cuando no proclama la necesidad de desmontar el Estado de las autonomías.

Conviene recordar que la tensión territorial, ahora en apogeo, fue alimentada por José María Aznar al cuestionar los pactos sobre esa cuestión conseguidos en la Transición. Pero su visión recentralizadora nunca cuajó ni en Cataluña ni en Euskadi. Y ahora no se descarta que los tres partidos que abonan esa visión puedan conseguir el Gobierno del Estado.

No sorprende pues el pánico extendido en Cataluña sobre una reedición en la Moncloa de la fórmula andaluza. Más allá de los aplausos de votantes de Ciudadanos y el PP, no es posible encontrar adeptos a la repetición de esa fórmula. Constitucionalistas e independentistas coinciden. Nunca más, la aplicación del artículo 155 de la Constitución cuando, encima, el independentismo consiguió de nuevo ser mayoría en el Parlament.

El miedo a un Gobierno con PP, Cs y Vox está facilitando el entendimiento subterráneo entre la Moncloa y la Generalitat. A ambos interlocutores les interesa insinuar que la solución al contencioso tiene futuro, aunque existan líneas rojas en las dos partes, a la espera del juicio del 'procès' en el Tribunal Supremo. Vox se presenta en la vista como acusación particular.