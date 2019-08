LA TELE SE SALE DE LA TELE

Les suenan series como 'Colegas', 'Looser', 'Mambo', 'Bajo la red', 'Comando Squad' o 'Boca Norte'? ¿Y programas como 'El náutico', 'Problemas del primer mundo' o 'Señoras fetén'? Lo más probable es que no. Son espacios dirigidos a un 'target' muy específico: el de los chavales y jóvenes de entre 15 y 25 años. Y como tales no encuentran su acomodo en la televisión tradicional. Todos ellos son productos que han florecido en sitios web como Playz o Flooxer -el primero es de RTVE, el segundo de Atresmedia-, un ecosistema perfecto para encontrar nuevos públicos, experimentar y dar vida a nuevos formatos en un medio a menudo tan interesante como encorsetado. Y si luego llega el salto a la televisión generalista, mejor que mejor.

Es el caso de 'Paquita Salas'. Trufada de cameos del mundillo, la ficción que abordaba la decadencia de Paquita (Brays Efe), una de las mejores representantes de actores de los años noventa e incapaz de encontrar su hueco en el presente, comenzó como una webserie para el portal de Atresmedia. Tras dos temporadas, Netflix se interesó por el formato y adquirió una producción cuya proyección se ha multiplicado exponencialmente gracias a la maquinaria publicitaria de la plataforma. Su tercera temporada ha sido también la más exitosa. En el caso de 'Mambo', de Playz, la serie ya se ha podido ver en La 2 al filo de la medianoche.

No es, desde luego, lo habitual. Y habrá que ver, por ejemplo, cómo les va a Javier Calvo y Javier Ambrossi con 'Terror y feria', una suerte de 'Black Mirror' y 'The Twilight Zone' con toque cañí que acaba de desembarcar en Flooxer. Los Javis producen esta serie escrita y dirigida por Benja de la Rosa, tal y como se hace llamar el actor Secun de la Rosa cuando se pone detrás de las cámaras. En un momento en el que YouTube parece acapararlo todo en lo que a la creación de contenidos se refiere, que una televisión pública y otra privada tengan estos escaparates de creatividad, ingenio y talento joven es digno de alabanza. Quizá no se pueda luchar contra Goliath, pero este intento de crear marca y calidad debería servir de ejemplo y facilitar la llegada de savia nueva a la televisión.