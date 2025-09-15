LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alimentación malsana

Sylvia Sastre

Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:07

Los hábitos de salud cambian rápidamente desde finales del siglo XX. El bienestar alcanzado y los avances en la alimentación y medicina deberían mejorar la ... calidad de vida, especialmente infantil. Pero las evidencias son tozudas incluso en países ricos. Por ejemplo, según cifras estadounidenses actuales, el 40% de sus menores de 18 años tienen alguna enfermedad crónica como asma, obesidad, alergia, enfermedades autoinmunes o problemas de comportamiento, que muestran esta preocupante realidad. Además, la prevalencia del cáncer, diabetes y enfermedades mentales están en alza mientras que baja la esperanza de vida. Entre las causas de esta situación, se cita la mala alimentación; es desconcertante que la riqueza y avances tecnológicos de un país no sustenten la mejora de la salud de su población.

