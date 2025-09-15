Alimentación malsana

Los hábitos de salud cambian rápidamente desde finales del siglo XX. El bienestar alcanzado y los avances en la alimentación y medicina deberían mejorar la ... calidad de vida, especialmente infantil. Pero las evidencias son tozudas incluso en países ricos. Por ejemplo, según cifras estadounidenses actuales, el 40% de sus menores de 18 años tienen alguna enfermedad crónica como asma, obesidad, alergia, enfermedades autoinmunes o problemas de comportamiento, que muestran esta preocupante realidad. Además, la prevalencia del cáncer, diabetes y enfermedades mentales están en alza mientras que baja la esperanza de vida. Entre las causas de esta situación, se cita la mala alimentación; es desconcertante que la riqueza y avances tecnológicos de un país no sustenten la mejora de la salud de su población.

Deberíamos aplicarnos el refrán de «Cuando veas las barbas de tu vecino quemar, pon las tuyas a remojar» para reflexionar sobre qué hacemos para llegar a esto. El estilo de vida actual prima la comodidad y rapidez dejando de lado valores básicos, como la buena alimentación. Por otra parte, las grandes cadenas alimenticias potencian el negocio de los alimentos ultra procesados alejados de aquellas comidas caseras en las que primaba la calidad del producto natural versus la velocidad de cocción o precocción. Es el negocio de la obesidad y sobrepeso, indicadores de mala alimentación con productos cargados de edulcorantes, conservantes, colorantes, azúcares, grasas y sal, pero irresistiblemente deliciosos y fáciles de obtener, sustituyendo incluso a la alimentación natural. Agencias internacionales como Unicef alertan de que la obesidad, en 2025, ha sobrepasado a la insuficiencia de alimentos como primera forma de malnutrición en niños y adolescentes, tanto en países ricos como pobres. Los snacks, alimentos grasos, azucarados o salados y las sodas se publicitan con ética cuestionable, y se obtienen por todo el mundo a bajo precio, incluso en países en conflicto, sustituyendo a la alimentación natural de antaño.

Es una responsabilidad de educación individual pero también un patrón social de responsabilidad agroalimentaria. Es preciso proteger a la infancia de una malnutrición, no por falta de recursos sino por una alimentación malsana basada en la comodidad de unos y el enriquecimiento de otros. Resulta triste observar cómo cadenas multinacionales de comida rápida promueven pupitres con los colores y siglas de la marca para el equipamiento escolar en países como Sudáfrica, aplaudidos por las autoridades. Iniciativas como el LVI Concurso Agrícola de La Rioja del pasado domingo enaltecen valores alimentarios a seguir.