Supremo tribunal

Ya me pueden disculpar ustedes si me repito un poco, porque hace unos meses les referí la historia de mi antigua vecina Ramona La Maestrilla con motivo de su fallecimiento. Creo recordar también que les conté la razón de su apodo proveniente de su marido. Parece ser que les llamaban así para burlarse de que eran analfabetos y no sabían ni de letras ni de cifras.

Lo cierto es que para nosotros eran como familia, los niños estábamos siempre en casa ajena, hasta que nuestra respectivas madres nos llamaban, a voces, por las ventanas como en los sainetes. Era una relación de colaboración y cariño, salvo por cierta rivalidad inevitable entre vecinos. A mi madre no le impresionaba lo más mínimo que alguien se comprara un coche o una casa o que tuvieran joyas costosas, así que en ninguno de esos aspectos competía con nadie. Lo único que ella valoró toda su vida fue la cultura y sobre todo la profesión y la formación de las personas, especialmente si eran de clase humilde.

Mi madre quiso ser maestra y no pudo, así que ese anhelo de aprender le acompañó siempre y por supuesto ha sido su herencia más importante. Por eso, con respecto a Ramona la Maestrilla, ella se sentía secretamente vencedora porque había mandado a tres hijos a la Universidad y su vecina a ninguno. Era una satisfacción que tenía y que sólo nos confesaba a nosotros, por eso cuando la nieta de Ramona se hizo jueza, a mi madre no le gustó nada perder esa corona invisible. A pesar de que apreciaba mucho a la chica, le costó reconocer que lo que había conseguido era una proeza. Así que resistiéndose a este destronamiento, me comentaba que su vecina se daba demasiado postín y que y que a ella le parecía que ser juez no era para tanto.

- Sí es para tanto mamá, claro que sí.

- ¿Más que abogados como tus hermanos?

- Más que abogados.

- ¿Más que profesora como tu cuñada? ¿Más que tus hijas? ¡También tienen carreras¡

- Sí, mamá, sí. Un juez es más que todo eso, tiene más prestigio y gana más dinero. Ramona tiene motivos para presumir y para darse importancia.

Le añadí además que no en vano, la muchacha había estado ocho años preparándose.

A pesar de mis argumentos al final mi madre sentenció:

-¡Pues ni que los jueces fueran los que mandan!

Así que estos días con motivo de la sentencia del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar los impuestos de las hipotecas, no he tenido más remedio que acordarme de aquellas palabras de mi madre, que parece ser que llevaba razón, que ser juez no es para tanto, ni siquiera de la más alta instancia porque queda claro que están al servicio de los ricos y poderosos.

Quizá esta falta de sensibilidad se explique porque la mayoría de los jueces vienen de las familias que han dominado siempre en este país, salvo excepciones raras como las de mi vecina.

Eso sí, el Gobierno se ha apresurado a aprobar un decreto ley para impedir que en las futuras hipotecas el impuesto lo paguen los ciudadanos. Aunque ya veremos en qué queda la cosa y no sucede lo mismo que con otros temas que anunciaron a bombo y platillo, que con el tiempo se van desinflando como el Valle de los Caídos, la ley mordaza, la ley de educación, la de la dependencia o la venta de armas a Arabia Saudí.

Mi madre, seguramente, no sabía qué era el Tribunal Supremo, pero siempre supo quienes eran los del Supremo Tribunal, que dicho sea de paso, mandan en los jueces y hasta en los Gobiernos.