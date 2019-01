Netflix tuvo la ocurrencia de ofrecer a sus clientes la posibilidad de ver la película Roma, de Alfonso Cuarón, rodada en español de México, traducida al español de Valladolid. El director se cabreó bastante y criticó a la compañía por tomarnos por tontos a los hispanohablantes de esta orilla. «Es parroquial, indignante y ofensivo para los propios españoles», dijo. Razón no le falta: ¿hay alguna necesidad de indicar que donde se dice La playa de Veracruz está bien fea se debe traducir La playa de Veracruz es fea? Hay expresiones más confusas que, sin embargo, ayudan al espectador a penetrar en la riqueza de un idioma que se habla con muchos matices, pero cuyo tronco común permite que nos entendamos sin graves problemas. ¿O acaso piensa el señor Netflix que los posibles espectadores de Roma son más tontos o más intransigentes o tienen el oído más duro que los millones de seguidores españoles de Cristal, Los ricos también lloran, La dama de rosa, Abigail y las decenas que culebrones colombianos, venezolanos y mexicanos que cruzaron el charco a las bravas, sin traducción alguna? De pronto, hace veinte años, en España la gente empezó a decir chévere y relindo y no pasó nada. Al contrario: aquella desaforada oleada de amoríos televisados hizo más por la unidad del idioma español que la gramática panhispánica que con tanto y tan loable esfuerzo parieron las academias de la lengua. Yo confieso (hora es ya de hacerlo a cara descubierta) que me volví un seguidor secreto de Betty la fea-la primera, la colombiana- porque descubrí en sus diálogos sorprendentes y en sus expresiones dialectales un genio surrealista muy divertido. Aquellos guionistas eran el colmo de la creatividad lingüística.

Como para que ahora me anden con subtítulos.