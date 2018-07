EL SOUVENIR

A estas alturas del verano, no sé si merecidamente o no, prefiero pensar que sí, estaré en pleno delirio estival. Demasiados días de trabajo para tan pocos de vacaciones que hay que exprimir al máximo para cuando toque regresar a la oficina, a la mina, a la obra o al portal con la fregona no tengamos la sensación de haber perdido el que realmente es nuestro tiempo, del que en teoría sólo nosotros disponemos.

Pero también es momento de recapitular y en mi caso, no puedo despegarme de los que para mí han sido los mejores momentos del curso político que acaba de concluir. Sin duda, uno de estos instantes que llevaré en la retina por mucho tiempo es el encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Esa estampa de los dos presidentes embriagados de nacionalismo, ebrios de pasión, como dos enamorados en pleno frenesí de reconciliación me produjo vértigo y bastante rubor.

Entre arrumacos se agasajaron mutuamente. Hubo guiños continuos, ni siquiera faltó una botella Ratafía, ese licor de origen catalán de alta graduación, capaz de tumbar la voluntad de reyes, quizá para que Sánchez no se diera cuenta de que, aunque con piel de cordero, Torra sigue siendo un lobo. Continúa representando a la línea dura del secesionismo, pupilo de su predecesor en el cargo, el prófugo Puigdemont. Su fin es imponer la independencia de Cataluña, sin que importen un bledo los medios.

Entre tanto, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ya ha anunciado un impulso al corredor Mediterráneo, más autogobierno, retirada de los recursos de inconstitucionalidad... En fin, Torra se llevó su souvenir en su excursión a Madrid.