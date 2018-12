LA SOLEDAD DE SÁNCHEZ

Para el president de la Generalitat es solo una invención lo que ocurre en Cataluña, que es muy imaginativa. Lleva años calculando cómo sería España sin ellas mientras la mayoría de los españoles lo que calculamos es como sería Cataluña sin España. El president asegura que la violencia catalana es una pura invención para justificar no únicamente lo que sucede, sino lo que va a seguir sucediendo. En opinión de Quim Torra, para hacer creíble lo que sucede basta con que se lo crean sus seguidores, sin necesidad de contarlos. Lo que contradice la idea de democracia que postulan.

Tanto Casado como Rivera acorralan al presidente por su inoperancia en Cataluña, que es mayor de lo que parece, aunque nos parezca demasiado al resto de los españoles que también hemos nacido aquí. El líder socialista agraba su incómoda situación haciéndola extensiva a todos. El intento de buscar una patria de todos ha fracasado porque España es de cada uno de los españoles y somos muchos, cada uno de su madre patria, y nos queda por resolver el gran asunto, que es donde ponemos al muerto, porque en Cuelgamuros no caben todos y porque los muertos se llevan mal con los otros muertos. Sánchez planta cara a Torra y le ofrece la salida por donde no hay entrada. Precisamente por donde no hay otra salida que unas elecciones generales. Pablo Iglesias dice que para luego es tarde, lo que equivale a nunca. Se trata de un relato inventado.