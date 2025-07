Maneras de vivir

Desde que nacemos comienzan a tomar decisiones por nosotros. El nombre, nuestro hogar, si nos educaremos en una religión concreta... Y así en multitud de ... cuestiones que nos irán marcando el camino por el que dar nuestros primeros pasos. Conforme vamos creciendo otras personas entran a formar parte de la ecuación de nuestras vidas decidiendo por nosotros y en cada una de esas decisiones nos van dirigiendo por sendas que nos guían a nuestros respectivos destinos. Cierto es que también hay muchas ocasiones en las que tenemos la libertad de elegir, incluso en aquellas donde la libertad queda condicionada por las circunstancias que nos rodean y que, en algunos casos, no nos permiten prácticamente poder tomar otra decisión, pero siempre existe otra opción.

Con cada camino escogido nuestro destino se ve modificado. Cada bifurcación nos permite acercarnos a aquellas vidas con las que soñamos o, por el contrario, alejarnos de nuestros verdaderos sueños. La vida son decisiones, pero, también, asumir las consecuencias de cada una de ellas y aprender a vivir aceptando que somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. No sirven las trampas en el balance personal. No existen subterfugios ni ingeniería fiscal para intentar ahorrarnos las deudas personales que nos impiden conciliar el sueño o andar por las calles con la cabeza alta. Aquella afrenta que le hiciste a un amigo, esa discusión familiar a causa de la herencia, aquel compañero al que le traicionaste por medrar, esa deslealtad que no merecía cometerse...

Obrar bien o mal no sale gratis, al menos en la cuenta de deudas pendientes con nuestras conciencias. En la mayoría de las ocasiones somos capaces de ponernos al orden de pagos y poder solventar en el presente lo que ocurrió en el pasado. En otras ocasiones la vida nos impide saldarlas porque las personas se van o cuando queremos buscarlas ya no sabemos dónde están. En otras circunstancias simplemente no somos valientes o la vergüenza y el sentimiento de culpa es tan grande que no somos capaces de enfrentar lo que hicimos. A veces buscamos en viajes del sueño escondernos de nuestra propia historia, pero la historia, la nuestra, siempre nos acompaña, nunca nos abandona. Querer dar la vuelta al mundo para huir es inútil. Si quieres sanar, si quieres vivir en la tranquilidad hay que pararse, escucharse, aceptarse, reparar lo que hiciste y perdonar lo que te hicieron.

Existen maneras de vivir y la que elijamos nos definirá y nos perseguirá no hasta el juicio final si no hasta nuestros sueños más profundos. Podemos recorrer las sendas fáciles a costa de los demás o buscar en nuestras decisiones el bien común, porque siempre hay un punto medio en el que tomar la mejor decisión, pero sin ocasionar daño u ocasionando el mínimo. Siempre se puede elegir actuar bien. Es complejo, pero merece la pena saber que pudiendo herir elegiste ser amable, honesto, generoso, es decir, buena persona. La sociedad igual no te lo agradezca, pero ¿quién quiere dar la vuelta al mundo pudiendo dormir cada noche abrazada a su conciencia tranquila?