Un día inesperado

Suena el despertador y el día, aunque de noche, comienza a girar. A un lado, mi hijo pegado a mí y yo preguntándome a qué ... hora exacta se habrá colado en nuestro lecho. Al otro, el abismo al borde de la cama... El amor de mi hijo y su cuerpo anexionado a mí provocará algún día una caída al suelo. Me levanto, él sigue durmiendo. Aprovecho para desayunar tranquila sin otra compañía que el silencio y las luces de las cocinas del vecindario a través del patio interior. A continuación, el sinfín de acciones rutinarias de cualquier otro día incluido el repaso mental de las cosas que hoy habrá que hacer.

Pasa el minutero y en un segundo el silencio da lugar a la vida con un pequeño pidiendo el desayuno. Y hasta ahí, todo igual que ayer y que mañana. Bendita monotonía que significa que cada miembro de la familia está perfecto de salud. Empiezan las prisas, las indicaciones no obedecidas, ventilar rápido para no enfriarnos, recoger todo lo posible no vaya a ser que si un día no recoge los juguetes antes de ir al cole estemos alimentando una futura adolescencia problemática (cáptese la ironía). Juegos y carreras de aviones por las calles para que no se pare en cada portal o escaparate. Llegada al colegio, sorteando charcos y demás peligros para una persona de su edad. Estamos limpios y a salvo. Abren la puerta y se va sonriendo. Un suspiro de alivio. Da comienzo el resto de la vida. Conecto la música, chequeo el WhatsApp y voy respondiendo en el camino al trabajo... ¿En el trabajo? Los días son todo lo distintos que el trabajo rutinario puede ser. Gestión de lo urgente, posponiendo lo importante. Cafés de media mañana solucionando los problemas de la organización y del mundo. En cada acción el minutero acompaña. Querer estar presente en tantas áreas distintas de la vida provoca que siempre parezca que llego tarde. Ansiedad, estrés, prisas, obligaciones. Un sinfín de cuestiones que marcan nuestras vidas sin que nos dé tiempo, a veces, a decidir conscientemente cómo queremos vivir. Ello hasta que él sale del colegio y vuelve a ordenar la lista de prioridades con tan solo una sonrisa y una carrera hacia mí para abrazarme y preguntar que qué hay para merendar.

Una actitud pasiva ante lo evitable atraviesa la cotidianidad. Lo previsible convierte los días en pequeñas replicas de un pasado que pudo ser futuro. Sin embargo, hay días que ocurre algo que, por sorpresivo que sea, que no obligatoriamente positivo, nos activa, nos reconecta con el aquí y el ahora recordándonos que la vida son pequeñas acciones y decisiones que orientan nuestro camino. Un día cualquiera, no sabes qué hora es, pero de pronto algo cambia, es distinto y ya nada parece sumergido en la monotonía. Porque la vida, como el agua que fluye, siempre es distinta en cada momento en el que nos paramos a mirarla. Todo cambia y al mismo tiempo permanece. Quizás, simplemente tengamos que confiar y dejar que nos sorprenda la vida.