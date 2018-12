Sólo uno de cada cuatro jubilados españoles se siente satisfecho con la pensión que cobra porque lo que más teme es perderla. El miedo a tener miedo es lo que más sigue creciendo, mientras el Monarca reivindica el legado de la Carta Magna, que se nos ha quedado pequeña. Su empresa es construir una España abierta a los cambios en la sociedad, que nunca se está quieta. La buena gente de la calle y también la mala se hace la misma pregunta: ¿somos un país ingobernable o estamos mal gobernados? Para entretenernos estamos debatiendo si el gran Francisco de Goya era bisexual o lo pasó muy bien antes y después de pintar a las Goyas. Las vestía y las desnudaba, pero no sabemos en qué orden.

Lo que sí sabemos es que media España se opone a la otra media y que el trágico asunto se va a prolongar hasta que no haya nuevas elecciones. ¿Por qué las temen los mismos que las desean? Es la gran incógnita de España, que sigue siendo un país difícil, pero no imposible. Hasta que no sepamos dónde poner el muerto hay muy poco que hacer y además no podemos hacerlo. A eso lo estamos llamando miedo a tener miedo, que es algo muy contagioso y seguirá aumentando hasta que no haya nuevas elecciones, pero son los mismos los que las desean que los que las rehuyen. Pedro Sánchez debe elegir, que siempre es renunciar. Ya no sirven los parches porque la herida es más profunda y no sirven los apaños. El miedo a tener miedo es paralizante, pero hay que seguir porque pararse no conduce a ninguna parte aunque quepa todo el mundo. Hasta que no haya nuevas elecciones no habrá nada que hacer y además no todos queremos hacerlo, por si es peor que lo tenemos, que es bastante malo tirando a pésimo, pero puede ir a peor, hasta que no haya nuevas elecciones generales.