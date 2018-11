A QUIÉN SIRVE EL SUPREMO

El Supremo sirve a la banca, dicen. Y eso está mal, porque el Supremo debería servir a la ciudadanía, dicen también. O sea, dictar su sentencia a favor de los que somos más, porque somos más y esto es una democracia y los poderes del Estado deberían estar al servicio de los que somos más. Y de hecho, ahora deberíamos salir a la calle a manifestarnos para que el Supremo dicte su sentencia a nuestro favor.

Es curioso que cuando el Supremo dictó que las cláusulas suelo de las hipotecas eran ilegales nadie acusó al Alto Tribunal de perseguir los intereses de la propia banca a la que ahora dicen que sirven. Y es que en el fondo, las sentencias se parecen un poco a los recién nacidos. Todos creemos que el nuestro es precioso, mientras que los de los demás nos parecen monos titi sin pelo.

Así, cuando no salen las cosas a nuestro gusto, la Justicia es una vergüenza, propia de una dictadura bananera y vendida como la que, según algunos, es España.

Se nos olvida demasiado a menudo un principio que resulta básico para que este chiringuito funcione: los jueces no tienen que servirnos. No tienen que darnos la razón a los que somos más, ni están ahí para dar con sus sentencias la razón al pueblo. No: los tribunales tienen que servir única y exclusivamente a lo que dice la ley, y dictar sus sentencias de acuerdo a lo que esa ley dice.

Si una mayoría de la ciudadanía, representada en el Gobierno y el Parlamento, cree que eso es injusto, habrá que cambiar esa ley. Pero mientras, intentar forzar a que los jueces dicten en uno u otro sentido a base de manifestaciones SÍ es de república bananera. Y no nos lleva a nada bueno.