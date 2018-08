Siempre que llueve escampa

Tengo un problema gordo: he engordado veinte kilos. No quería decírselo a nadie, pero varias personas de confianza me lo han manifestado. Sobre todo cuando me decían algunas mujeres eso de «Te has aguapao», sonreía y me sentía feliz, en consonancia con lo que significa mi nombre. Salí del hospital la víspera de Nochebuena con cuarenta y cuatro kilos y cuatro meses después me puse en sesenta y cuatro. Una enfermera me aconsejó que procurara no engordar más y pienso que últimamente he echado alguna arrobilla más; es que todo me sabe bueno. Lo joribiado es que se me han quedado estrechos los pantalones blancos de fiestas, y una de dos: o enflaco antes de las de septiembre o compro un par nuevo donde Sandra en mi pueblo. Creo que voy a adquirir uno vaquero y otro de pinza, por acertar.

El caso es que tampoco ando lo de antes. Pienso que en parte se debe a que me ofrecen proyectos tan golosos que no puedo negarme a ellos y he de ejecutarlos sentado. Esta semana, sin ir más lejos, un equipo de chicas artistas de mi ciudad me ha comentado que para la próxima primavera desean inaugurar una exposición donde figuren los retratos, imaginarios o no, de distintas mujeres que por variadas razones hayan sido significativas a través de la historia de la localidad. Ya llevo seleccionadas catorce.

Una de ellas es la mujer de Hernando de Losilla, elegida para alimentar en la peste de 1554 a los enfermos albergados en las chozas o guardaviñas dispersos por los campos; otra, la señora del concejal Pedro Martínez Carrillo, fallecido durante la epidemia de 1599, encargada de acabar de elaborar las cuentas de los gastos iniciadas por su esposo. Un capítulo bien curioso es el de la parteras y las maestras de niñas, que eran los primeros oficios eliminados si la economía municipal andaba tambaleante; la solución de esos problemas era siempre tajante: a las damas adineradas continuaba atendiéndolas la misma y a las modestas las vecinas; en cuanto a la enseñanza, las crías y jóvenes necesitadas se quedaban a la luna de su pueblo, mientras que las pudientes pagaban a alguna fémina que supiera leer, escribir y labores.

Abundan las que continúan llevando el negocio en el que figuraba su marido, por ejemplo, la boticaria Ana Tomás o la alfarera Isabel Martínez, quienes regentaban sus propios negocios en 1630, justamente el año en que Viana compró el título de ciudad, no crean ustedes que ganó dicho máster por hazañas guerreras contemporáneas. Recuerdo a Gracia de Moraza y María Ochoa, seleccionadas para regir la panadería municipal en 1675 y 1693, respectivamente; Gregoria Campaña, víctima de la denominada violencia de género de su marido en 1767; Baltasara García, Juana Marín, Antonia Suberviola, dueñas de mesones en 1844; Celedonia Iturria, maestra de costura en 1856; María Orio, última hospitalera civil del Hospital de Peregrinos y de Pobres en 1856. Y todavía he de laborar unas semanas más con este encarguillo...

De esta manera no puedo enflacar, así que a por el vaquero y el de pinza a lo de Sandra. Además, tampoco hay que exagerar, caray, que el problema no es tan gordo; siempre que llueve escampa.