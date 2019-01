Serrat A mi Serrat no se le toca, hable en el idioma que hable, que siempre es el mismo: el de la libertad y la ternura Viernes, 4 enero 2019, 00:13

La mujer que yo quiero no necesita, bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre y demasiados huesos, dice mi padre...». Lo decía mi admirado Joan Manuel. Nos lo cantaba con su especial vibrato cuando este país aprendía a nadar en su Mediterráneo; un mar que pertenecía a los turistas y del que sabíamos poca cosa. El mismo que baña la ciudad a la que le juró amor eterno y ahora se ahoga en plástico, el que le permite zozobrar en su belleza y componer; el Mediterráneo da Capo, el nombre de su última gira. Canta en castellano lo que compuso en 1971, después de que formara parte de la Nova Canço. Él susurró, sin prisa y sin pausa, los poemas de Machado, de Miguel Hernández, las palabras de Benedetti, y de tantos otros. Nos hizo conocer las nanas de la cebolla, la saeta, y hay quien no hubiera sabido de la obra y testimonio de una generación maltrecha de no ser por él.

Dejó en el aire de una España paleta y maltratada versos que eran espadas de luz para el futuro que empujábamos sin armas, amores libres, y el cuestionado hábito de la ternura de los hombres buenos. Compuso y compone con cotidianeidad y lo que es más difícil, con esperanza. Ayer fue su cumpleaños. Hace unos días un tonto quiso ofender a Joan Manuel Serrat pidiéndole, con mal tono, que cantara en catalán porque estaban en Barcelona. Él paró el concierto y le aclaró el despiste. Imagino que a quien levantó la voz, la territorialidad y la pertenencia le habían borrado la universalidad que poseen las lenguas. Quizás buscaba su universo en la parte de Joan Manuel a la que le sobra que le adviertan los límites del camino, pero me conmovió el dolor y la forma en que Serrat canalizó la rabia que se le agolpaba en la garganta. A mí no me sobran hombres grandes como él, ni amores eternos como los que le profeso, ni respeto a una trayectoria de coherencia ideológica y social. A Serrat no le asustan la violencia de las consignas, ya las tuvo, las conoce, lo que supongo que no soporta es el olvido y el desamor. Sudamérica tiene su rendido abrazo. México le acogió durante el tiempo que el Tribunal de Orden Público -TOP-quiso cerrar su boca húmeda de honestidad y cuando en 1973 Pinochet tomó el poder por las bravas, dejando a Salvador Allende muerto en el Palacio de la Moneda, decidió no volver hasta que hubiera libertad. En 1993 volvió por fin y llenó el estadio Nacional que había sido campo de prisioneros. Procedió igual en Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, Cuba, Sto. Domingo, y Colombia estrenando la paz con sus canciones. A mi Serrat no se le toca, hable en el idioma que hable, que por cierto siempre es el mismo; el de la libertad y la ternura. Canta por Machado, por sardanas, por rumba catalana o como le viene en gana. El otro día resumió experiencia en una entrevista «En esta vida vale la pena estar para querer y que te quieran...». Estamos de acuerdo y que sepas que te quiero.