El debate sobre el velo islámico

El hiyab en la esfera pública

El artículo 14 de la Constitución ha de ser el principio rector de toda norma pública

Sergio López

Profesor de Filosofía

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:29

El presente se viene definiendo por el oportunismo como modus vivendi. En cada asunto, privado o público, los demagogos tratan de conseguir rédito. El caso ... más reciente tiene que ver con el revuelo causado por la prohibición del uso de gorros y demás atuendos cubrecabezas en el IES Sagasta. La medida, aplicada en toda su extensión, ha tenido como consecuencia la prohibición del velo islámico y sus derivados. Esta regla, vigente en otros institutos, ha dado lugar a un debate interesante cuyo alcance no todos ven. Desde el apartado jurídico, la Administración alega –con razón– que cada centro tiene autonomía para regular este tipo de cuestiones, pero las asociaciones islámicas (y parte de la izquierda) no han dudado en atacar al equipo directivo y al Consejo Escolar tildados de racistas y xenófobos. La cuestión, sin embargo, atendiendo a los principios éticos que rigen nuestro modo de vida, se descubre como una pendiente resbaladiza en la que hay que tomar partido.

