El hiyab en la esfera pública

El presente se viene definiendo por el oportunismo como modus vivendi. En cada asunto, privado o público, los demagogos tratan de conseguir rédito. El caso ... más reciente tiene que ver con el revuelo causado por la prohibición del uso de gorros y demás atuendos cubrecabezas en el IES Sagasta. La medida, aplicada en toda su extensión, ha tenido como consecuencia la prohibición del velo islámico y sus derivados. Esta regla, vigente en otros institutos, ha dado lugar a un debate interesante cuyo alcance no todos ven. Desde el apartado jurídico, la Administración alega –con razón– que cada centro tiene autonomía para regular este tipo de cuestiones, pero las asociaciones islámicas (y parte de la izquierda) no han dudado en atacar al equipo directivo y al Consejo Escolar tildados de racistas y xenófobos. La cuestión, sin embargo, atendiendo a los principios éticos que rigen nuestro modo de vida, se descubre como una pendiente resbaladiza en la que hay que tomar partido.

La confusión respecto al papel del Islam y el velo son manifiestas, aunque resulte sencillo encontrar versículos al respecto: Sura An-Nur (La Luz), 24:31 «Y di a las creyentes que bajen la mirada y sean castas, y que no muestren sus adornos excepto lo que de ellos sea visible, y que se cubran el escote con sus velos y no muestren sus adornos a nadie, excepto a sus esposos...» Entiéndase que el pelo es considerado como adorno. También hay otro caso: Sura Al-Ahzab (Los Clanes), 33:59 «¡Oh, Profeta! Di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran con sus mantos; eso es más apropiado para que sean reconocidas y no sean molestadas».

El papel de la mujer en el Islam es eminentemente gregario, enfocado al plano privado, muy alejado de lo público, siendo el velo el primer elemento que lo atestigua, sólo exento en el contexto doméstico. En ese sentido, las defensas del velo más habituales (excluyendo a las islámicas por razones obvias) se centran en un argumento fundamentado en la costumbre moral: un hábito que no hace daño a nadie, que incluso hace sentir al género femenino musulmán más cómodo dentro de las relaciones sociales propias de la vida. Por tanto, concluyen, sólo un acto de intolerancia atroz (los malos, los fascistas, en ese maniqueísmo que nos asola) puede querer prohibir tal asunto.

Deben regularse hábitos y costumbres cuyos fundamentos vayan en contra de los principios sobre los que se constituye

Referido al caso que nos ocupa, el uso del velo, nos dirige irremediablemente al concepto de servidumbre voluntaria de Étienne de La Boétie. El uso del hiyab o sus derivados, se puede alegar, no tiene que ver necesariamente con el mandato del Islam, «lo usamos por gusto», dicen muchas jóvenes, y no sería de extrañar que se produzca una reacción en ese sentido en parte de la población, el velo como rebeldía ante la prohibición. Sin embargo, es ahí donde entra la servidumbre voluntaria, individuos que de manera consciente se someten, sin entenderlo explícitamente, a una autoridad que si se rige y ordena por los mandatos coránicos anteriormente citados, colaborando, por tanto, en mantener un sistema de creencias profundamente injusto que va en contra de todo ordenamiento jurídico occidental, incluyendo la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Precisamente, el canal principal de la servidumbre voluntaria es la costumbre mantenida durante generaciones, sin atender a la causa final del velo: la inferioridad de la mujer frente al hombre. Un ser, la mujer, que es siempre débil y a la que se debe proteger como si de un menor de edad se tratase.

Así, en este contexto, lo que debería ser un debate sosegado en busca de consensos, liberando a los equipos directivos de tal presión mediática, se convierte en un lodazal, reducido a tratar de dañar al adversario político dejando de lado la verdad o la prudencia. De facto, la mera permisividad acrítica del velo (postura común y mayoritaria en la región) es producto del relativismo cultural, olvidando que la aceptación sin condiciones de hiyab pone en jaque el principio ético de igualdad entre individuos con independencia del sexo, es el papel de la mujer el que está en juego. En nombre de la religión islámica se hacen verdaderas aberraciones, la ablación es el gran ejemplo. El uso del velo parte de principios análogos. Por ello, se debe perseguir el delito de la ablación, como ya se hace, pero se debe suprimir, al menos en la esfera de los servicios públicos, el uso del velo. El motivo es claro: habrá niñas, otrora mujeres, que lo usen en el ámbito privado, pero la obligación del Estado ha de pasar por hacer entender a sus ciudadanos que cuando alguien se pone el velo lo que está en juego no es una costumbre, sino todo un sistema de opresión que da prioridad al hombre frente a la mujer, siempre por la mera razón de serlo. Un agravio intolerable.

En conclusión, se deben regular aquellos hábitos y costumbres cuyos fundamentos vayan en contra de los principios sobre los que se constituye, y deben ser eliminados de la esfera pública por más acusaciones gratuitas de xenofobia y racismo de unos y otros. El artículo 14 de la Constitución ha de ser el principio rector de toda norma pública: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».