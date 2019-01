SEGUIR EN LA BRECHA

Mal empieza la semana», que dijo aquel al que le ahorcaban un lunes. Casado le pide a Sánchez que deje la danza suicida con los independentistas, pero todo el que quiera separarse, ya sea un matrimonio o una región, acaba por conseguirlo. Incluso ha dimitido el equipo que estaba al frente de la comunicación del papa Francisco, que ha hecho todo lo imposible para evitar el desguace, quizá con poca fortuna o con ninguna. Los que quieren dejarnos sin patria se están saliendo con la suya, que por cierto no es la nuestra. Hasta que no haya nuevas elecciones generales no sabremos lo que queremos. A veces el temor es más grave que aquello que se teme.

Los conflictos de dinero se resuelven con más dinero, que es precisamente lo que nos falta, mientras Casado le dice a Sánchez que abandone la danza suicida con los independentistas. No es que hayamos perdido el rumbo sin que nuestros políticos profesionales encuentren el sendero. La respuesta a Torra es apostar por el dialogo y la ley, mientras la mayoría de los españoles siguen apostando por lo mismo. Torra solo apuesta por Cataluña.

En eso estamos y estaremos todavía hasta que las urnas hablen y para luego es tarde. Dice la prensa que es el 74% de los españoles quien las piden. Suenan ya las voces de los barones reclamando lo mismo, esperemos que sean oídas en pro de una mejor situación.