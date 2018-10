Las sardinas del señor Revilla

Lo contaba el otro día algún medio de comunicación. En Bristol (Inglaterra) un hombre observó que su gato se interesaba cantidad por una bolsa de plástico; el varón se acercó y, al haberla abierto, observó que contenía abundantes papelinas que la policía identificó como de heroína y cocaína de clase A. Ignoro si el gato ha sido condecorado; quizá los ingleses sean más proclives que nosotros a convertir en héroes a los animales. Por otra parte, no voy a seguir el rastro de la noticia para tenerlos informados a ustedes porque no mostraré interés por el Reino Unido hasta que nos devuelvan Gibraltar (yo ya estoy en plena campaña electoral a manera de los de Vox).

La realidad es que, como en tantas otras ocasiones, animal y persona han formado un tándem excelente solucionando un problema social al devolver el alijo. Otros no sé cómo hubieran reaccionado. Un amigo mío me tiene dicho de siempre que, si él encuentra una cartera, devolverá todo menos el dinero; de poco me ha valido preguntarle si le gustaría que con su cartera hicieran lo mismo; me responde: «Mala suerte».

A mí no me extraña que abunde entre los de abajo el personal que opine de esa manera. Al fin y al cabo, esto también ocurre con los reyes, personajes que han tenido y tienen acceso a educaciones muy refinadas procedentes de carteras heredadas. Parece ser que los monarcas míticos se ganaron las tierras y sus tesoros a limpio espadazo, pero más tarde sus sucesores se recluyeron en palacios, anteriormente castillos, y se dedicaron a amasar fortunas, hijos y nietos mediante sacrificados soldados campesinos, hoy universitarios algunos de ellos.

Los tiempos han cambiado, pero en esto de los comportamientos monetarios muy poco. Haga usted la prueba; deposite carteras en el Congreso de Madrid, la cima del Everest, el ayuntamiento de Logroño, el Vaticano, un bar de su barrio: si los billeteros regresan a su bolsillo, todos volverán sin dinero. Aquí no hay educación que valga; predominan los carteristas. No obstante, todos hemos experimentado en nuestras vidas bastantes casos que indican una conducta contraria, honrada; yo me quedo con esta parte; de lo contrario, vamos buenos.

Donde dudo mucho que vaya a dominar una actitud honesta es en las próximas elecciones de cualquier clase, visto lo que se está ofreciendo por parte de los políticos en la actualidad. Las carteras que se están afanando unos a otros estos días, así que con lo que viene... Yo me quedo con el gato de Bristol y con su amo, eso que son ingleses y en mí influye tanto lo de Gibraltar. Bien merecen ambos una copiosa remesa de las sardinas de que hace gala el señor Revilla.