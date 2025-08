Como si fuera real

Me cuenta un amigo que desde hace un tiempo, le asalta una fantasía recurrente. Imagina, me dice, que mientras los mandatarios de Israel, Rusia y ... Estados Unidos ven las noticias en sus respectivas salas de estar, se les aparece, espectral, en medio de una niebla siniestra, y les susurra: «El tiempo está desquiciado». No es la primera vez que evoca esa cita de Shakespeare, pero se le antoja muy pertinente desde que ve desde su casa los millares de muertos en Gaza, en Ucrania y en todos los territorios que la política más desalmada ha transformado en su cruel videojuego de guerra.

Percibe en las caras de pasmo de los tres políticos que ninguno ha leído a Shakespeare, así que tiene que aclararles que esa frase la pronuncia Hamlet, que ante la aparición del fantasma del padre y ante la duda de si la existencia será más (o tal vez menos) que un teatro, solo puede concluir que lo rodea un desquiciamiento completo. «¡Time is out of joint!», exclama.

Tampoco esa explicación despeja nada, así que decide adoptar un tono menos críptico y les pregunta por un olvido, que quizá pertenezca a toda la comunidad internacional. ¿Han olvidado que lo que se proyecta en sus pantallas, que todos esos niños muertos, mutilados, hambrientos y privados de tiempo son reales? ¿Han olvidado que por mucho que se crean los protagonistas de un relato unívoco, los efectos de una historia que presentan solo desde su perspectiva poseen consecuencias reales, bien reales? ¿Acaso, les cuestiona con ingenuidad, no se inventó el derecho internacional porque en algún momento la humanidad aprendió que los intereses económicos o geográficos no podían estorbar la dignidad de una vida?

Ninguno le responde. Se sienten agotados tras una jornada en la que habían acordado que uno de ellos se postularía al Premio Nobel de la Paz. Los invade el desconcierto y si su Yo se empequeñeciera, apreciarían que los que pueblan los lugares que se dedican a destruir, se sienten igual ante lo irónico que resulta que su verdugo se postule a semejante premio. Si sus Egos dejaran espacio a la compasión del que sabe que imponer una escena que no admite más interlocutores que ellos mismos puede matar, percibirían una shakesperiana desarticulación, un temblor en el suelo del escenario, o tal vez escucharían el eco de las voces de todos los muertos reales a los que confundieron con personajes de cuyas vidas podían apropiarse. ¿Oirán, como si de una chirriante y tétrica carcajada se tratara, los llantos de los niños que no tuvieron tiempo ni de comprender lo que pasaba en el instante de perecer?

Mi amigo ve lejano que esos tres reflexionen sobre todo esto en un futuro cercano y tampoco cree que hayan entendido las críticas de Baudrillard a la sociedad del espectáculo. Con todo, sus reflexiones me plantean un interrogante en el que no he reparado hasta ahora, tan acostumbrada como estoy a encender el televisor siempre a la misma hora, para toparme, siempre a la misma hora, con imágenes que bien podrían aparecer en una película de acción. ¿No será que nos confunde la sensación que provoca el hecho de que esas imágenes, crudas, oscuras, impalpables, surjan del mismo lugar del que emergen los fotogramas de un filme y se nos olvida que no es como si fuera real?

Porque no, no deberíamos olvidar que todo eso que retorna cada día, como otro episodio más de un dramático culebrón, no pertenece a la razón estética, sino a la razón bárbara. No se articula desde un «como si fuera» ficticio, sino desde un «es» que pide responsabilidades ante la mancha de tinta negra que lo torna todo ilegible. No es como si fuera real, es real, y quizá advertirlo reduzca la consoladora distancia con la que miramos ciertos sucesos demenciales, porque las muertes y las vidas destrozadas no habitan el territorio del «como si fuera». Son, son en un presente que señala a muchos culpables, culpables ante el retorno fantasma de las memorias de genocidios de los que nos suponíamos ya a salvo. Son en un presente que no se ubica en el placer morboso que obtenemos ante escenas escabrosas de ficción, que retienen nuestros ojos a sabiendas de que son un simulacro.

Ese es el peligro del «como si» al que nos aboca el cúmulo de imágenes, pues en su confuso sucederse unas tras otras, hacen que los poderosos ignoren la decisiva diferencia entre la muerte en el teatro y la muerte en la realidad.