LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

El agua de la fuente

Ojalá que los que hemos sido testigos de los silencios que dejan oír lo que Dios espera nos pongamos manos a la obra en una tarea compartida con los demás

Santos Montoya Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:57

Quien haya seguido los medios durante el primer fin de semana de agosto ha podido comprobar la impresionante acogida que ha tenido el Jubileo de ... los Jóvenes en Roma, que ha venido a ser una especie de Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) como las que se han vivido en otros momentos y latitudes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen dos jóvenes de 22 años, uno de ellos riojano, en un accidente cuando regresaban de las fiestas de Vitoria
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3

    La pesadilla de cada fin de semana en el Casco Antiguo
  4. 4

    Rioja prevé una de las cosechas más cortas y con una histórica rebaja de rendimientos
  5. 5

    Los caminos del agua y de la piedra
  6. 6

    Logroño, capital del kebab
  7. 7 León arde: Casas incendiadas, vías y carreteras cortadas, desalojos y ayuda extra para acabar con ocho grandes incendios
  8. 8 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  9. 9

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Federico García Lorca
  10. 10

    El alma del Camero Viejo baila al ritmo del tiempo y la memoria en Terroba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El agua de la fuente