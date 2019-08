Salvini ya está en campaña

Un tribunal italiano dejó sin efecto la orden del ministro del Interior, Matteo Salvini, que prohibía la entrada en puerto del Open Arms. Sin embargo, el navío todavía no ha recibido permiso para atracar en Lampedusa, que depende de Salvini, quien ha dejado claro que no lo va a otorgar. Esta negativa es un desafío al primer ministro, Giuseppe Conte, y, después de que seis países hayan aceptado acogerlos, tal actitud ya no tiene sentido. O, mejor dicho, sí lo tiene: es parte de la campaña electoral de Salvini, quien después de romper con el Movimiento 5 Estrellas (M5S) presentó una moción de censura con la pretensión de convocar elecciones y gobernar en solitario. La cerrazón de Salvini podría ser prevaricación, y de hecho ya fue investigado en Italia por un hecho semejante en agosto de 2018, y entonces no fue juzgado porque el M5S votó en contra del suplicatorio. En esta ocasión, la persecución le podría proporcionar votos, lo que explicaría la indignidad de su actitud.