Salud y suerte, majos

Dicen que el año se acaba; el actual, desde luego. De todas las maneras, si a usted no le agrada la clasificación cronológica occidental, invéntese otra como han hecho a lo largo de la historia muchas culturas; por ejemplo, adopte la china; la tiene bien a mano.

Una de las tierras que parece haber tentado la suerte es Andalucía. Los andalusíes han estrenado dados nuevos sobre el tapete a ver qué sale. Eso es valentía; las aventuras pueden ser interesantes cuando en una sociedad se ha instalado una monotonía que hace aguas por varias grietas y el navío evidencia un casco que clama por llegar al astillero. Que tengan suerte. Para abrirse paso en la novedosa situación pueden recabar información de los muy numerosos paisanos que viven en la diáspora española, diseminados desde hace muchos años por distintas autonomías, en las cuales conviven ideologías políticas diversas, incluidas las nacionalistas. En estas últimas militan abundantes sucesores originarios de esa gran tierra sureña; en definitiva, pueden practicar todos los palos, como algunos genios del flamenco. A quienes acaso les haya pillado con el paso cambiado es a los autores e intérpretes de las chirigotas, ante los cuales se abre un muy fértil panorama temático, incluido el de la futura Junta de Andalucía, tema tabú en las letras de la luenga etapa anterior; el dinero, como la nobleza, obliga.

A un servidor, frecuentador feliz de las lecturas humorísticas casi desde mi tierna infancia hasta las presentes Navidades tan aparentemente solidarias, la postura de los habitantes de los históricos reinos de taifas me llena de ilu porque ya están atándose los cinturones masculinos y femeninos todos los profesionales de la política ante los probables Krakatoas que prevén en esta península de nuestros amores (de las erupciones diarias, tan cojonudísimas, no les hablo porque las conocen de sobra).

Rioja no se va a quedar atrás y las movidas en busca de puestos van a ir destapándose a ritmo sanferminero: uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, etc. El propio Casado había reculado recientemente respecto de su visita al amado Logroño para afinar mejor en la elección de fieles y había amerizado en la vecina Navarra, cuya travesía por el proceloso mar de la política se promete animadísima. De todos modos, no se me desmoralicen ustedes y me entonen aquella vieja jota: «Ni que gane la derecha/ ni que gane el comunismo,/ a la hora de cavar viña,/ iremos siempre los mismos». Deseémonos y practiquemos un tiempo mejor, y disfrutemos de un Año Nuevo estupendo. Salud y suerte, majos.