SALTAR LA VALLA

Lo que más nos preocupa a todos de los problemas del cine es el destino de los acomodadores. Los experimentos no se hacen con gaseosa, sino con personas que, por muy escuálidas que estén, siguen siendo de carne y hueso. No siempre lo que es legal es legítimo, aunque a veces coincidan, y hoy comienza el proceso para la exhumación del general que llegó a generalísimo. Lo que desea eso que llamamos pueblo, gente o turba, según nos convenga, es que lo llamen a las urnas. Luego se verá si acuden o no, pero lo primero es que lo llamen porque lo que votamos solo se asemeja a nuestra intención de voto en que ambas cosas se hacen mediante una papeleta.

El decreto ley con el que el Gobierno blinda jurídicamente la exhumación se aprueba hoy, ya que únicamente requiere mayoría simple, pero las cosas son más complejas. Abundan los homenajes y las repulsas, pero seguimos sin saber si los que aplauden están ovacionando a los que protestan. ¿Será verdad eso de que todo el que tiene manía persecutoria es porque le persiguen? Nuestro deporte olímpico, que no exige participación, consiste en ver cómo otros se saltan la valla mientras ERC condiciona su voto a la anulación de todos los juicios anteriores. Es curioso que todos los humoristas grandes que he conocido y tratado sean, o hayan sido, unas personas melancólicas. La exhumación del caudillísimo no ha hecho más que empezar y ahora lo que se debate es la persistencia de su granítico mausoleo. Cada vez acuden más turistas a Cuelgamuros sin necesidad de colgar sus recuerdos. Van por curiosidad casi todos, pero algunos para comprobar que no resucita. Y no acaban de creérselo. Por eso vuelven.